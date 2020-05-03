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В закрытом на карантин винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости (видео)

STYLERЖивотные    03.05.2020 - 08:02
В закрытом на карантин винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости (видео)
В винницком зоопарке настоящий бэби-бум (фото: скриншот)

В зверинце произошло пополнение в семьях гималайских медведей, венгерских буйволов, павианов, енотов, сурикатов, ослов и крякв

В Виннице в Подольском зоопарке, закрытом на карантин из-за коронавируса, зафиксировали настоящий весенний бэби-бум. В зверинце произошли пополнения сразу в нескольких семьях животных: у павианов, сурикатов и гималайских медведей. А в конце апреля перед этим родились малыши у енотов-полоскунов, венгерских серых буйволов и ослов.

Детеныши пока не отходят от своих родителей, питаются только материнским молоком. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Имена маленьким буйволенку и осленку пока не придумали.

"Работники смеются. Говорят, может назовем Вирус. Ослица родила в первый раз, а венгерская серая буйволица - в четвертый раз. У нее три раза подряд были мальчики, а четвертый уже девочка", - рассказал директор винницкого зоопарка Евгений Ткачик.

Видео: В винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости

Как отмечается на Facebook-странице Подольского зоопарка, вес новорожденного буйволенка около 40 кг, а осленка - 28 кг.

Мамы с детьми изолированы от общего стада и находятся в отдельных вольерах со своими малышами. Новорожденные животные и их родительницы чувствуют себя отлично и хорошо питаются.

С маленькими енотами все не так ясно - пол четырех малышей пока остается загадкой, так как мама к ним никого не подпускает. Поэтому узнать, кто родился - девочки или мальчики - пока трудно даже работникам зоопарка.

"Отец малышей - харьковчанин. В прошлом году Подольский и Харьковский зоопарк обменялись молодыми енотами. Благодаря чему и родилось потомство", - говорится в сообщении.

Вес новорожденных енотов около 80 граммов. Взрослые животные весят от 5 до 9 кг. Иногда - более 10 кг.

Кстати, в середине апреля в семье крякв-бегунков (птицы из семейства утиных отряда гусеобразных, дикие утки) в Подольском зоопарке родилось восемь замечательных утят. Малышами занимаются и мать, и отец - они вместе выгуливают выводок по территории вольера, учат малышей разнообразным командам и знакомят с окружающим миром.

В администрации зверинца отметили, что новорожденные птенцы уникальны, так как их родители являются выходцами из различных зоопарков - Бердянского и Одесского.

В закрытом на карантин винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости (видео)В закрытом на карантин винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости (видео)В закрытом на карантин винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости (видео)В закрытом на карантин винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости (видео)

В винницком зоопарке настоящий бэби-бум (Фото: facebook.com/vinnitsaoblagrolis)

Ранее мы писали о том, что в заповеднике Аскания-Нова из-за аномально теплой зимы в январе родились восемь бизонов. Такой бэби-бум стал действительно редкостью, так как обычно бизоны появляются на свет в начале лета или весной.

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