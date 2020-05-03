В закрытом на карантин винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости (видео)

В винницком зоопарке настоящий бэби-бум (фото: скриншот)

В зверинце произошло пополнение в семьях гималайских медведей, венгерских буйволов, павианов, енотов, сурикатов, ослов и крякв

В Виннице в Подольском зоопарке, закрытом на карантин из-за коронавируса, зафиксировали настоящий весенний бэби-бум. В зверинце произошли пополнения сразу в нескольких семьях животных: у павианов, сурикатов и гималайских медведей. А в конце апреля перед этим родились малыши у енотов-полоскунов, венгерских серых буйволов и ослов.

Детеныши пока не отходят от своих родителей, питаются только материнским молоком. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Имена маленьким буйволенку и осленку пока не придумали.

"Работники смеются. Говорят, может назовем Вирус. Ослица родила в первый раз, а венгерская серая буйволица - в четвертый раз. У нее три раза подряд были мальчики, а четвертый уже девочка", - рассказал директор винницкого зоопарка Евгений Ткачик.

Видео: В винницком зоопарке небывалый рекорд рождаемости

Как отмечается на Facebook-странице Подольского зоопарка, вес новорожденного буйволенка около 40 кг, а осленка - 28 кг.

Мамы с детьми изолированы от общего стада и находятся в отдельных вольерах со своими малышами. Новорожденные животные и их родительницы чувствуют себя отлично и хорошо питаются.

С маленькими енотами все не так ясно - пол четырех малышей пока остается загадкой, так как мама к ним никого не подпускает. Поэтому узнать, кто родился - девочки или мальчики - пока трудно даже работникам зоопарка.

"Отец малышей - харьковчанин. В прошлом году Подольский и Харьковский зоопарк обменялись молодыми енотами. Благодаря чему и родилось потомство", - говорится в сообщении.

Вес новорожденных енотов около 80 граммов. Взрослые животные весят от 5 до 9 кг. Иногда - более 10 кг.

Кстати, в середине апреля в семье крякв-бегунков (птицы из семейства утиных отряда гусеобразных, дикие утки) в Подольском зоопарке родилось восемь замечательных утят. Малышами занимаются и мать, и отец - они вместе выгуливают выводок по территории вольера, учат малышей разнообразным командам и знакомят с окружающим миром.

В администрации зверинца отметили, что новорожденные птенцы уникальны, так как их родители являются выходцами из различных зоопарков - Бердянского и Одесского.

В винницком зоопарке настоящий бэби-бум (Фото: facebook.com/vinnitsaoblagrolis)

Ранее мы писали о том, что в заповеднике Аскания-Нова из-за аномально теплой зимы в январе родились восемь бизонов. Такой бэби-бум стал действительно редкостью, так как обычно бизоны появляются на свет в начале лета или весной.