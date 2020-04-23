Київський зоопарк почали ламати бульдозерами: відео руйнування епохи

Вхід в Київський зоопарк почали зносити бульдозерами (колаж: РБК-Україна, фото: facebook.com/avgusew)

Символи Київського зоопарку зубра і левів приберуть, але відновлять в оригінальному вигляді

Київський зоопарк почали зносити бульдозерами. Другий день поспіль демонтують візитівку зоопарку - вхід, поруч з яким каса і вже культові зубр і леви відомого українського скульптора Юрія Рубана. У мережі з'явилися фото і відео руйнування цілої епохи.

Старий вхід в зоопарк замінять новим - він буде на розі Зоологічної та проспекту Перемоги. Вхід уже готовий, а гостей зустрічатиме нова пам'ятка - 15-метровий різнобарвний жираф.

На місці старого входу планують зробити площу, де зустрічатимуться екскурсійні групи. Поруч розташують заклади громадського харчування, магазини сувенірів, туалети, камери для зберігання речей і великий акваріум, як окрема експозиція.

Схоже, після карантину, ми вийдемо і не дізнаємося Київ. Вже другий день зносять вхід в зоопарк. Львів і зубра теж знімуть, але... поставлять нових, таких же за кресленнями автора - Юрія Рубана. Опубліковано Світланою Мащенко Четвер, 23 квітня 2020 р.

Вхід у Київський зоопарк почали демонтувати (відео: PavlovskyNEWS)

Раніше Віталій Кличко розповів, що реконструкція зоопарку буде проходити в кілька етапів. Вже в травні планували до нового сезону показати відвідувачам озера після реконструкції (які розміщені біля старого входу), павільйон для пеліканів, амфітеатр. Але через карантин в країні, мабуть, презентацію відкладуть.

Новий вхід раніше обіцяли відкрити для відвідувачів в липні, а також презентувати готовий універсальний вольєр для птахів. Будівництво нового приматника планують завершити в червні 2021 року. Крім того, влітку наступного року обіцяють облаштувати стоянку для автомобілів і автобусів.

Вхід у Київський зоопарк ламають бульдозерами (фото: facebook.com/avgusew)

Що стосується легендарних скульптур зубра і левів, їх планують поставити перед новим входом у вересні. Старі ж скульптури, зведені в 1968 році з часом зруйнувалися. Їх обіцяють не викидати, а розмістити на території зоопарку як пам'ятку.

Нові скульптури будуть виготовлені з бронзи (старі зроблені з бетону і мідної чеканки) за малюнками та кресленнями автора - Юрія Рубана. Над відтворенням скульптур працюють заслужений художник України Олександра Рубан (дочка Юрія Рубана) і її чоловік, народний художник України Віктор Липівка.

Так виглядає новий вхід до зоопарку (фото: facebook.com/avgusew)

Раніше ми писали, що у Києві відновлять Центральний гастроном на Хрещатику, який сильно постраждав від пожежі.