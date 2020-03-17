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У Києві закриють метро: як їздити на роботу

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 07:52
У Києві закриють метро: як їздити на роботу
У Києві не буде працювати метро (фото: РБК-Україна)

Метро Києва зупинить роботу, а наземний транспорт змінить правила у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус

Метро Києва вирішили закрити з 17 березня через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Таку постанову прийняв Кабмін на позачерговому засіданні, повідомляє Міністерство інфраструктури. Але багато жителів столиці не мають можливості працювати дистанційно, тому сьогодні Київ може зануритися в транспортний колапс. Як будемо їздити на роботу - в матеріалі Styler.

Відзначимо, що раніше Володимир Зеленський оголосив про намір закрити метрополітен з 12:00 18 березня, але було вирішено не зволікати. Причому в уряді вирішили негайно зупинити роботу метрополітену також у Дніпрі та Харкові.

Тим не менше, станом на ранок 17 березня Київський метрополітен продовжує возити пасажирів. Попередньо, метро в Києві планують закрити сьогодні після 12:00.

Було також ухвалено, що в межах міста можна буде переміщатися в кількості не більше 10 осіб одночасно:

  • на маршрутках,
  • тролейбусах,
  • автобусах,
  • трамваї (в одному вагоні не більше 10-ти).

Але ніхто цих норм не дотримується, чому свідчення фото, зроблене вранці 17 березня.

У Києві закриють метро: як їздити на роботуУ Києві закриють метро: як їздити на роботу

Ситуація в транспорті Києва вранці 17 березня (фото: Гончаренко)

Фунікулер також працює за графіком.

Міська електричка з сьогоднішнього дня теж змінила графік роботи. З 17 березня курсуватиме лише два маршрути, і тільки вранці і ввечері.

У Києві закриють метро: як їздити на роботу

У Києві міська електричка змінила графік (скрін: kpt.kyiv.ua)

Судячи по карті транспорту онлайн, наземний транспорт у Києві ходить, пробок станом на 7:30 немає. Але основний пасажиропотік очікується з 8:00.

У Києві закриють метро: як їздити на роботу

Транспорт онлайн в Києві (скрін: kpt.kyiv.ua)

Дістатися на роботу можна також на особистому транспорті, якщо такого немає - скористатися таксі.

Зазначимо, що станом на 7:40 вартість послуг таксі суттєво не подорожчала. Якщо в 01:00 17 березня проїхати з Лівого на Правий берег можна було за 125 грн, то з 18 березня - за 131 грн.

У Києві закриють метро: як їздити на роботу

Порівняльна вартість таксі в Києві (скрін)

З 12.00 18 березня 2020 року припиняються також залізничні
авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні. З передмістя в столицю на транспорті дістатися буде неможливо.

Раніше ми писали, що в Україні підтвердили ще два випадки інфікування коронавірусом. станом на ранок 17 березня в країні сім хворих.

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