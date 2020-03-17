У Києві закривають метро: з'явилися страхітливі кадри з підземки

У київському метро помітили людей у костюмах (фото: РБК-Україна)

Через коронавірус київське метро закриють 18 березня

Карантин в Україні і Києві через коронавірус ввели 12 березня. 16 березня було прийнято рішення закрити метро, а сама підземка не буде працювати з 18 березня. У мережі з'явилися страхітливі фотографії, які нагадують сцени з фільмів про апокаліпсис.

Так, на одній із станцій київського метрополітену були помічені люди в костюмах хімзахисту. Зазначимо, що на знімках за їх спинами майже нікого не видно, ніби людей в підземці ніколи і не було.

Зазначимо, що після оголошення карантину людей у столичному транспорті стало значно менше, адже МОЗ України закликало всіх людей залишатися вдома і намагатися не виходити на вулицю на благо свого здоров'я.

Люди в костюмах в метро Києва (фото: apostrophe.ua)

Нагадаємо, що після розширення карантину Кабінет міністрів заборонив роботу кафе, ресторанів, салонів краси, кінотеатрів, магазинів непродовольчих товарів. Таке рішення прийнято поки що до 3 квітня. Далі доля карантину буде вирішуватися.

Замість метро в Києві буде працювати громадський транспорт, але за певною схемою. В салон транспортного засобу не будуть пускати більше 10 чоловік.

Також з 12.00 18 березня 2020 року припиняються залізничні

авіаційні, автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні. З передмістя в столицю на транспорті дістатися буде неможливо.