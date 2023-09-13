Что делать студентам, если заграничные ВУЗы отказываются признавать диплом

Дипломы из украинских вузов не признают в зарубежных учебных заведениях. Из-за этого большое количество иностранных студентов упускает возможность получить образование за границей.

Почему украинские дипломы не признают - подробнее читайте в материале Styler

Такие прецеденты уже были

В июне 2023 года Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования сообщило, что Агентство по контролю качества в образовании Азербайджана не признало несколько сотен дипломов о высшем образовании, выданных украинскими университетами.

Аргументировали это тем, что выпускники образовательных программ не владеют языком обучения и не находились на территории Украины во время очного обучения.

"Это свидетельствует о несовершенстве внутренних систем обеспечения качества высшего образования в этих ЗВО и, как следствие, некачественность или фиктивность образовательного процесса и имитации подготовки соискателей", - объяснили тогда в Нацагентстве Украины.

Такая тенденция ставит под угрозу конкурентоспособность и привлекательность образовательных программ украинских ЗВО для иностранных соискателей высшего образования и наносит ущерб международной репутации украинского высшего образования.

В чем причина отказов

Из-за полномасштабной войны Украина потеряла многих иностранных студентов. Они возвращаются домой, в том числе из-за внедрения онлайн-обучения.

"В связи с войной мы потеряли значительное количество иностранных студентов. А те, которые остались учиться там, где только онлайн-обучение, имеют реальную проблему: некоторые страны отказываются признавать наши дипломы именно по причине онлайн-обучения. Есть такие специальности, по которым учиться онлайн невозможно, например медики", - сказала член комитета ВР по вопросам образования и науки Юлия Гришина.

Чтобы решить эту проблему, ректорам следует уделять внимание вопросу укрытий, ведь Украина теряет иностранных студентов.

"Во-первых, иностранные студенты платят здесь деньги. Потом они являются послами Украины во всем мире, это очень важно", - отметила Гришина.

Какие страны признают украинский диплом

В 1997 году Украина вместе с 44 странами Европы подписала Лиссабонскую конвенцию. Эти страны должны признавать документы по образованию граждан других стран.

Эти страны признают украинский диплом (инфографика: Слово и Дело)

Другое соглашение - Гаагская конвенция - упростило способ подтверждения документов об образовании.

Единственным требованием является апостиль - международный штамп, подтверждающий подлинность и законность определенной бумаги. В Украине его ставят компетентные органы Минобразования, Минюста или МИД.

Если на оригинале украинского диплома стоит апостиль, дополнительные документы или подтверждения не нужны. В настоящее время апостиль требуют 89 стран. Полный список - смотрите по ссылке.

А в этих странах украинцам апостиль не нужен:

Болгария

Эстония

Литва

Латвия

Македония

Молдова

Польша

Румыния

Сербия

Венгрия

Чехия

Как подтвердить диплом

Если страна, в которую вы хотите поступать, требует дополнительной легализации, обратитесь в отдел апостиля МИД Украины.

Время проведения процедуры может занять несколько недель или несколько месяцев. Если возникают дополнительные вопросы, можно обратиться к:

Национальному информационному центру академической мобильности - 044 484 64 25 или 050 957 45 75

Департаменту консульской службы МИД Украины - 044 279 79 61

Пакет необходимых документов для подтверждения украинских дипломов может отличаться от страны к стране. Среди общеобязательных документов:

паспорт и вид на жительство

языковой диплом определенного уровня

заявление с просьбой признать украинский диплом

украинский диплом и приложение

апостиль диплома и приложения, переведенный на государственный язык страны и нотариально удостоверенный

Если вы потеряли документ об образовании, тогда можете получить Европейский паспорт квалификаций для беженцев (EQPR). Это специальный международный инструмент, который оценивает квалификацию при отсутствии документов об образовании или отсутствии некоторых документов.