В МОН готовят изменения для детей за границей, но украинцы недовольны: что произошло
По последним подсчетам, сейчас за границей находятся до 2,4 миллиона украинцев. Среди них, конечно, есть дети. Законы стран их временного пребывания требуют посещения местных учебных заведений. Однако вместе с тем многие школьники продолжают дистанционно получать образование в Украине. Чтобы облегчить этот процесс, МОН готовят изменения.
Об этом рассказали в родительской группе в Facebook "Батьки SOS".
Что предлагают в Министерстве
Для украинских детей, которые находятся за границей, но школьное образование дистанционно получают в Украине, хотят ввести классы дистанционного обучения. В них дети будут изучать то, что не преподают за границей.
В основном речь идет именно об украинских предметах:
- украинский язык и литература
- география
- история Украины
Теперь руководители областных органов управления в сфере образования должны определить не более пяти заведений общего среднего образования с классами дистанционного обучения на область.
А также обеспечить определение формы получения образования: дистанционная, экстернатная или семейная в новосозданных классах.
Класс формируется при наличии не менее 15 учеников в нем.
Для украинских детей откроют классы дистанционного обучения за границей (фото: facebook.com/Батьки SOS)
Что смутило родителей
Больше всего родителей беспокоит то, что всех детей просто не смогут "устроить" в классы дистанционного обучения, ведь беженцев гораздо больше, чем предусмотрено учебных заведений:
- А дітей пару мільйонів...
- Іще одне підтвердження того що нашій освіті діти не потрібні. 5 муніципальних безкоштовних шкіл на всю країну, де другий рік війна. Приватні дистанційні навчальні заклади, вартість яких просто нам не по кишені, я не говорю про те, що більшість з них навіть не мають ліцензії.
- Це як? Хіба що там буде по 10-20 класів на кожній паралелі?
- Не зрозуміла. А ті, що вже працюють з дистанційними класами (в кожному районі тільки Києва таких декілька) що просто закриють? А що буде з дітьми?
Другая же половина выступает против такой формы обучения, ведь не видит в ней пользы:
- Але ж дистанційна робота це не тільки начитування лекцій, а й перевірка. Не зрозуміло, це обмеження від 15 осіб і до? Яку кількість має тягти вчитель цієї дистанційки?
- Автор посту пише про "спеціально для приватних дистанційних шкіл". Як працівник однієї з них, можу сказати, що враження у нас діаметрально протилежне. Замість того, щоб повчитися в приватних шкіл, держава зараз ігнорує їхнє існування і стає в позицію "зараз ми все самі організуємо і буде вау".
- Власне, як у HR-ів головна проблема персонал, так і в нашому МОН - здобувачі освіти. А чим їх менше, тим менше і проблем.
Пока неизвестно, как именно будут работать классы дистанционного обучения для украинских детей.
В то же время, ранее сообщалось, что заработает система внедрения украинского компонента. То есть дети смогут изучать украинские предметы дистанционно, а за общепринятые украинская школа выставит оценки в соответствии со справкой из иностранной.
Ранее мы также рассказывали, какая ситуация с учебниками в школах.