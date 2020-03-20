Коли закінчиться епідемія коронавіруса в Україні: прогноз експертів

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні перестане поширюватися по одному з трьох сценаріїв

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 26 жителів країни. Експерти вважають, що це тільки початок епідемії та що ймовірність скасування карантину 3 квітня з кожним днем все нижче і нижче. Експерти назвали очікувану дату піку захворюваності в країні, а також сценарії, за яких коронавірус буде переможений.

Експерти називають три варіанти подолання епідемії - літо, вакцина або набутий імунітет. Жоден з них не веде до того, що епідемія закінчиться хоча б через місяць.

Зараз вірус передається вже всередині країни. За офіційними даними заражених вже 26 осіб, але скільки насправді українців захворіли, бояться припустити навіть епідеміологи. Інкубаційний період нового коронавіруса COVID-19 складає 14 днів. Але почати передаватися вірус може раніше, ніж з'являться симптоми захворювання. Чим далі, тим більше пацієнтів будуть надходити в лікарні. Тому і введено карантин. Так можна на довше розтягнути захворюваність, щоб не перевантажити лікарні.

Україна може уникнути піку захворюваності. Це можливо, якщо правила карантину будуть на 100% дотримуватися, переконана лікар-інфекціоніст Інна Андрусович.

"Карантин призначений для того, щоб знизити кількість хворих. На сьогодні це єдина міра, яку наша держава може застосувати. Це спрацює максимально ефективно, якщо все протримаються. Пік захворюваності ще попереду, якщо не будуть на 100% дотримані правила карантину. Якщо карантин будуть дотримуватися повною мірою, я думаю, сплеску захворюваності не повинно бути. Принаймні, все для цього робиться", – резюмувала лікар, передає "Сьогодні".

Коли скасують карантин в Україні

На думку інфекціоніста, директор Revival Institute for Future Вадима Арістова, дуже легковажно розраховувати, що 3 квітня все стане, як було.

"Уряд намагається посилити систему охорони здоров'я. За нашими розрахунками, кількість апаратів штучної вентиляції легенів близько 7% від потреби. Ми дуже неготові до піку звернень у реанімації лікарні. Тому потрібно максимально розтягувати потік звернень. Карантин цілком може бути продовжений на кілька місяців", – зазначає Арістов.

А ось Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 рр., вважає, що Україні доведеться виходити з карантину 3 квітня, як заплановано. Навіть якщо вірус продовжить циркулювати по Україні. Гроші закінчаться у всіх – у бюджеті та у людей.

Скільки триватиме пандемія і як з нею боротися

Вчені також розповіли, скільки триватиме епідемія коронавіруса.

"Вчені прогнозують, що епідемія буде кілька років і буде перекидатися з одного континенту на інший. Тому прогнози будуть залежати від того, як ми будемо оперативно поводитися, проводити обсервацію, карантин. Але пік захворюваності точно не потрапить у проміжок карантину – до третього квітня", – говорить Олександр Торгун.

Влітку епідемія не припиниться. Все більше прогнозів, що епідемія Covid-19 буде тривалою. Про це вже заявила Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Поки точних даних, що вірус не зможе циркулювати влітку, немає. До того ж, поки в одному поясі літо, в іншому – зима, вірус може циркулювати по планеті", – говорить Торгун.

Серед варіантів, що залишилися – тільки вакцина. Вчені по всій планеті проводять дослідження і готуються тестувати вакцини. Але тестування – це тільки перший етап розробки. Поки вона стане доступною, пройде мінімум рік. Процес розробки та сертифікація вакцини – складний науковий та бюрократичний процес. А щоб сформувався колективний імунітет, потрібно, щоб прищепилися 90% населення.

"Потрібно, щоб на шляху збудника хвороби вистачало людей, у яких вже є імунітет, і на яких вірус не впливає", – зазначає Вадим Арістов.

Інший варіант – коли колективний імунітет з'явиться після того, як всі перехворіють. Це теж нешвидкий процес і небезпечний для життя людей, якщо його не контролювати. Поки єдиний варіант – це взяти коронавірус під контроль у всіх країнах. Тоді пандемія може впасти до епідемії, а з часом отримати статус спалахів інфекцій.

Нагадаємо, що раніше Китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.

Також повідомлялося, що в Італії протягом тижня почнуть перші випробування вакцини від коронавіруса.