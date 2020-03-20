Когда закончится эпидемия коронавируса в Украине: прогноз экспертов

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине перестанет распространяться по одному из трех сценариев

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 26 жителей страны. Эксперты считают, что это только начало эпидемии и что вероятность отмены карантина 3 апреля с каждым днем все ниже и ниже. Эксперты назвали ожидаемую дату пика заболеваемости в стране, а также сценарии, при которых коронавирус будет побежден.

Эксперты называют три варианта преодоления эпидемии - лето, вакцина или приобретенный иммунитет. Ни один из них не ведет к тому, что эпидемия закончится хотя бы через месяц.

Сейчас вирус передается уже внутри страны. По официальным данным зараженных уже 26 человек, но сколько на самом деле украинцев заболели, боятся предположить даже эпидемиологи. Инкубационный период нового коронавируса COVID-19 составляет 14 дней. Но начать передаваться вирус может раньше, чем появятся симптомы заболевания. Чем дальше, тем больше пациентов будут поступать в больницы. Поэтому и введен карантин. Так можно на дольше растянуть заболеваемость, чтобы не перегрузить больницы.

Украина может избежать пика заболеваемости. Это возможно, если правила карантина будут на 100% соблюдаться, уверена врач-инфекционист Инна Андрусович.

"Карантин предназначен для того, чтобы снизить число заболевших. На сегодня это единственная мера, которую наше государство может применить. Это сработает максимально эффективно, если все продержатся. Пик заболеваемости еще впереди, если не будут на 100% соблюдены правила карантина. Если карантин будут соблюдать в полной мере, я думаю, всплеска заболеваемости не должно быть. По крайне мере, все для этого делается", – резюмировала врач, передает "Сегодня".

Когда отменят карантин в Украине

По мнению инфекциониста, директор Revival Institute for Future Вадима Аристова, очень легкомысленно рассчитывать, что 3 апреля все станет, как было.

"Правительство пытается усилить систему здравоохранения. По нашим расчетам, количество аппаратов искусственной вентиляции легких около 7% от потребности. Мы очень неготовы к пику обращений в реанимации, больницы. Поэтому нужно максимально растягивать поток обращений. Карантин вполне может быть продлен на несколько месяцев", – отмечает Аристов.

А вот Павел Ковтонюк, замминистра здравоохранения в 2016-2019 гг., считает, что Украине придется выходить из карантина 3 апреля, как запланировано. Даже если вирус продолжит циркулировать по Украине. Деньги закончатся у всех – в бюджете и у людей.

Сколько продлится пандемия и как с ней бороться

Ученые также рассказали, сколько может продлиться эпидемия коронавируса.

"Ученые прогнозируют, что эпидемия будет несколько лет и будет перебрасываться с одного континента на другой. Поэтому прогнозы будут зависеть от того, как мы будем оперативно вести себя, проводить обсервацию, карантин. Но пик заболеваемости точно не попадет в промежуток карантина – до третьего апреля", – говорит Александр Торгун.

Летом эпидемия не прекратится. Все больше прогнозов, что эпидемия Covid-19 будет длительной. Об этом уже заявила Всемирная организация здравоохранения.

"Пока точных данных, что вирус не сможет циркулировать летом, нет. К тому же, пока в одном поясе лето, в другом – зима, вирус может циркулировать по планете", – говорит Торгун.

Среди оставшихся вариантов – только вакцина. Ученые по всей планете проводят исследование и готовятся тестировать вакцины. Но тестирование – это только первый этап разработки. Пока она станет доступной, пройдет минимум год. Процесс разработки и сертификация вакцины – сложный научный и бюрократический процесс. А чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно, чтобы привились 90% населения.

"Нужно, чтобы на пути возбудителя болезни хватало людей, у которых уже есть иммунитет, и на которых вирус не влияет", – отмечает Вадим Аристов.

Другой вариант – когда коллективный иммунитет появится после того, как все переболеют. Это тоже небыстрый процесс и опасный для жизни людей, если его не контролировать. Пока единственный вариант – это взять коронавирус под контроль во всех странах. Тогда пандемия может упасть до эпидемии, а со временем получить статус вспышек инфекций.

Напомним, что ранее Китайские ученые обнаружили еще один препарат, который помогает при коронавирусе.

Также сообщалось, что в Италии в течение недели начнут первые испытания вакцины от коронавируса.