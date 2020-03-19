Китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі

Коронавірус 2020 (Колаж РБК-Україна)

Китайські вчені провели дослідження на добровольцях і знайшли нові ліки від коронавіруса

Коронавірус продовжує вражати жителів планети й станом на четвер, 19 березня, кількість хворих збільшилася до 222 642 людей, 84 506 осіб одужали, 9 115 осіб померли. На цей момент йде розробка вакцини від коронавірусу, а вчені та медики пробують різні ліки для того, щоб допомогти хворим.

Як повідомляє китайське уряд, для хворих коронавірусом рекомендується використовувати препарат фавипиравир (авиган), який виробляє компанія Fujifilm Holdings Corp. Цей препарат був розроблений для лікування нових штамів грипу і після клінічних випробувань влада Китаю заявила, що він ефективний при COVID-2019, пише "24 канал".

Цей препарат використовували медики в Ухані та Шеньчжені й на його використання погодилися 340 добровольців. Як зазначає один з чиновників Міністерства науки та техніки Китаю Чжан Синьмин, цей препарат безпечний і не має побічних ефектів.

"Він має високий ступінь безпеки та є явно ефективним в лікуванні. Китайська фармацевтична компанія очікує масове виробництво препарату і забезпечення стабільного постачання", - заявив Чжан.

Медики розповіли, що під час використання фавипиравира у пацієнтів в Ухані, температура нормалізувалася протягом двох днів. Кашель також ставав легше і зникав через чотири дні.

Крім того, тести на коронавірус у таких пацієнтів, показували відсутність вірусу вже через чотири дні після встановлення діагнозу. Тільки 8,2% пацієнтів, які приймали препарат, були підключені до апарату ШВЛ.

Пацієнти, які не приймали препарат, в середньому йшли на поправку тільки через 11 днів, температура і кашель пропадали на 5 день, а 17,1% хворим знадобилася підтримка апарату ШВЛ.

Рентген у пацієнтів, які приймали фавипиравир, показав поліпшення стану легень у 91%.

Фавипиравир (авиган) – синтетичний противірусний препарат, який в попередніх дослідженнях показав свою активну дію в боротьбі з широким спектром вірусів.

Однак Міністерство охорони здоров'я Японії висловило припущення, що це ліки допомагає тільки пацієнтам з легкими та помірними симптомами, і не особливо ефективний для тих, у кого більш тяжкий стан.

Крім того, наперекір відсутності побічних ефектів, дослідження японських вчених показали, що авиган може викликати загибель плода або його деформацію у вагітних жінок, а також негативно вплинути на сперму у чоловіків.

Раніше ми писали про те, що медики виявили позитивний ефект при коронавірусі в іншого препарату.