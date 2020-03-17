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У Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 15:08
У Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Препарат скорочує період високої температури у пацієнтів

Китайські вчені закінчили клінічні дослідження противірусного препарату "Фавилавир" (Favilavir), що бореться з високою температурою у пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомляє газета "Женьмінь жибао".

Як повідомляється, препарат скорочує період високої температури у пацієнтів.

"Китай завершив клінічні дослідження "Фавилавира" - противірусного препарату від COVID-19. Препарат скорочує період високої температури у пацієнтів з COVID-19 с 4,2 днів до 2,5 днів без побічних ефектів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Китаї є організація, яка досить швидкими темпами просувається в розробці вакцини від коронавірусу. Науковий співробітник Інституту дослідження лабораторних тварин при Академії медичних наук Цінь Чуан повідомила, що вчені в Китаї розробили вісім вакцин від коронавірусу COVID-19. Деякі з них вже показали свою ефективність на тваринах.

"В даний час Академія медичних наук проводить оцінку ефективності восьми вакцин. Роботи по оцінці ефективності частини з них вже успішно завершені", - сказала вона на брифінгу.

Нагадаємо, нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19.

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