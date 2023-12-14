В учебных заведениях появились новые рекомендации по использованию украинского языка: что изменилось

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что за последнее время использование украиноязычных материалов учителями увеличилось использование украиноязычных материалов учителями с 82% до 93. В то же время, использование русского языка снизилось с 4% до 0%. Для укрепления позиций украинского языка подготовили рекомендации по использованию для учебных заведений.