В учебных заведениях появились новые рекомендации по использованию украинского языка: что изменилось
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что за последнее время использование украиноязычных материалов учителями увеличилось использование украиноязычных материалов учителями с 82% до 93. В то же время, использование русского языка снизилось с 4% до 0%. Для укрепления позиций украинского языка подготовили рекомендации по использованию для учебных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя в Facebook.
Рекомендации учредителям заведений общего среднего образования
- Обеспечить расширение сети курсов по изучению украинского языка, разработку и издание качественных украиноязычных учебных материалов.
- Поощрять директоров ЗОСО увеличить количество мер по популяризации государственного языка.
- Поддерживать инициативы участников образовательного процесса и общественности по организации языковых курсов, разговорных клубов, обучающих платформ.
Рекомендации заведениям общего среднего образования
- Инициировать развитие интерактивных методик преподавания, способствующих активному участию учеников в процессе изучения украинского языка и украинской литературы.
- Создать благоприятную языковую среду в ЗОСО, где украинский был бы популярным и использовался как язык общения во внеурочных мероприятиях.
- Рекомендовать родителям совершенствовать свой украинский вместе с детьми.
- Инициировать функционирование при ЗОСО языковых курсов и разговорных клубов для родителей, поддерживать и привлекать ВПЛ к украинскому языку и т. д.
Рекомендации институтам последипломного педагогического образования и их учредителям
- Усилить подготовку учителей украинского языка и украинской литературы путем организации дополнительных курсов, тренингов и семинаров.
- Создавать современные методики обучения и преподавания.
Рекомендации госслужбе качества образования Украины и ее территориальным органам
- Усилить работу по популяризации образовательных платформ и курсов по изучению украинского языка среди участников образовательного процесса.
- При проведении внешнего оценивания качества образовательной программы изучить состояние соблюдения языкового законодательства в учреждениях общего среднего образования, реализующих образовательную программу.
- Поддерживать общественные инициативы по созданию языковых курсов/платформ, а также намерения заведений высшего образования, других образовательных учреждений.
Напомним, что недавно в университете Днепра произошел языковой скандал. Преподавательница требовала от студентов разговаривать на русском языке.
Еще известный украинский актер Алексей Гнатковский призвал полностью запретить русский язык.