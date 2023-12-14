У закладах освіти з'явилися нові рекомендації з використання української мови: що змінилося

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93. Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.