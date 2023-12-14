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У закладах освіти з'явилися нові рекомендації з використання української мови: що змінилося

Україна, Четвер 14 грудня 2023 17:15
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У закладах освіти з'явилися нові рекомендації з використання української мови: що змінилося Що змінилося для навчальних закладів (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93. Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Facebook.

Рекомендації засновникам закладів загальної середньої освіти

  • Забезпечити розширення мережі курсів із вивчення української мови, розробку та видання якісних українськомовних навчальних матеріалів.
  • Заохочувати директорів ЗЗСО збільшити кількість заходів із популяризації державної мови.
  • Підтримувати ініціативи учасників освітнього процесу та громадськості щодо організації мовних курсів, розмовних клубів, навчальних платформ.

Рекомендації закладам загальної середньої освіти

  • Ініціювати розвиток інтерактивних методик викладання, що сприятимуть активній участі учнів/учениць у процесі вивчення української мови та української літератури.
  • Створити сприятливе мовне середовище у ЗЗСО, де українська була б популярною та використовувалася як мова спілкування в позаурочних заходах.
  • Рекомендувати батькам вдосконалювати свою українську разом із дітьми.
  • Ініціювати функціонування при ЗЗСО мовних курсів та розмовних клубів для батьків, підтримувати та залучати ВПО до українськомовного середовища тощо.

Рекомендації інститутам післядипломної педагогічної освіти та їхнім засновникам

  • Посилити підготовку вчителів з української мови та української літератури шляхом організації додаткових курсів, тренінгів і семінарів.
  • Створювати сучасні методики навчання і викладання тощо.

Рекомендації держслужбі якості освіти України та її територіальним органам

  • Посилити роботу щодо популяризації освітніх платформ і курсів для вивчення української мови серед учасників освітнього процесу.
  • Під час проведення зовнішнього оцінювання якості освітньої програми вивчити стан дотримання мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти, які реалізують освітню програму.
  • Підтримувати громадські ініціативи щодо створення мовних курсів / платформ, а також наміри закладів вищої освіти, інших освітніх установ.

Нагадаємо, що нещодавно в університеті Дніпра стався мовний скандал. Викладачка вимагала від студентів розмовляти російською мовою.

А ще відомий український актор Олексій Гнатковський закликав повністю заборонити російську мову.

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