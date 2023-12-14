У закладах освіти з'явилися нові рекомендації з використання української мови: що змінилося
Що змінилося для навчальних закладів (фото: Getty Images)
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що за останній час використання україномовних матеріалів учителями збільшилося використання україномовних матеріалів учителями з 82% до 93. Водночас використання російської мови знизилося з 4% до 0%. Для зміцнення позицій української мови підготували рекомендації з використання для закладів освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя у Facebook.
Рекомендації засновникам закладів загальної середньої освіти
- Забезпечити розширення мережі курсів із вивчення української мови, розробку та видання якісних українськомовних навчальних матеріалів.
- Заохочувати директорів ЗЗСО збільшити кількість заходів із популяризації державної мови.
- Підтримувати ініціативи учасників освітнього процесу та громадськості щодо організації мовних курсів, розмовних клубів, навчальних платформ.
Рекомендації закладам загальної середньої освіти
- Ініціювати розвиток інтерактивних методик викладання, що сприятимуть активній участі учнів/учениць у процесі вивчення української мови та української літератури.
- Створити сприятливе мовне середовище у ЗЗСО, де українська була б популярною та використовувалася як мова спілкування в позаурочних заходах.
- Рекомендувати батькам вдосконалювати свою українську разом із дітьми.
- Ініціювати функціонування при ЗЗСО мовних курсів та розмовних клубів для батьків, підтримувати та залучати ВПО до українськомовного середовища тощо.
Рекомендації інститутам післядипломної педагогічної освіти та їхнім засновникам
- Посилити підготовку вчителів з української мови та української літератури шляхом організації додаткових курсів, тренінгів і семінарів.
- Створювати сучасні методики навчання і викладання тощо.
Рекомендації держслужбі якості освіти України та її територіальним органам
- Посилити роботу щодо популяризації освітніх платформ і курсів для вивчення української мови серед учасників освітнього процесу.
- Під час проведення зовнішнього оцінювання якості освітньої програми вивчити стан дотримання мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти, які реалізують освітню програму.
- Підтримувати громадські ініціативи щодо створення мовних курсів / платформ, а також наміри закладів вищої освіти, інших освітніх установ.
Нагадаємо, що нещодавно в університеті Дніпра стався мовний скандал. Викладачка вимагала від студентів розмовляти російською мовою.
А ще відомий український актор Олексій Гнатковський закликав повністю заборонити російську мову.