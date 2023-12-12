Известный актер призвал полностью запретить русский язык: "Он проклят"

Главный актер фильма "Довбуш" Алексей Гнатовский назвал русский язык проклятым, а также призвал полностью его запретить в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актера для портала 20minut .

Алексей Гнатовский высказался о русском языке

По словам артиста, украинцам нужно наконец-то перестать толерантно относиться к языку страны-агрессорки.

Алексей Игнатовский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Мы почему-то до последнего времени очень толерантно относились, чтобы, упаси боже, русский язык "не ущемляли". Нет! Надо запретить этот язык в принципе! На корню уничтожить! Потому что это проклятый язык. Я на своих спектаклях постоянно говорю со сцены, что последнее, что слышат наши военные, когда их убивают в плену, или женщина, которую насилуют шесть одновременно, или мама, ребенка которой насилуют на ее глазах, - это проклятый русский язык", - высказался актер.

Алексей Игнатовский (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Именно Московский патриархат и русский язык - то, чем они все время захватывали нас, это то, что идет перед оружием. Сначала - духовность и культура, а потом - оружие и бомбы. Поэтому нельзя продолжать поддерживать. Надо категорически отказываться и навсегда забывать обо всем русском", - добавил он.

Напомним, ранее Алексей Гнатовский выразил свое недовольство родителям, которые не стремятся приучить своих детей к использованию украинского в повседневной жизни.

Звезда сожалеет, что сейчас многие подрастающие маленькие поколения не владеют государственным.