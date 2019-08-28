Чехія стала ще привабливішою для українських заробітчан: усі деталі

Чехія збільшила квоти для працевлаштування українців (фото: колаж РБК-Укранина)

Чехія збільшує квоти на прийом українських працівників

Уряд Чехії вирішив значно збільшити квоти для працевлаштування іноземних працівників з деяких країн. Крім того, в країні запрацювали три види програм для іноземців. Про це повідомляє місцеве видання Ceske Noviny.

Тепер на роботу в Чехії роботодавці можуть взяти 40 тисяч українців на рік. Раніше квота не дозволяла брати більше 19,6 тисяч українських заробітчан. При цьому з Сербії та Чорногорії на роботу чехи можуть прийняти 2 тисячі осіб, з Молдови, Філіппін і Монголії - по 1 тисячі, з Індії - 600 осіб, з Казахстану - 300 осіб.

Чехія збільшила квоти для працевлаштування українців (ілюстративне фото: pixabay.com)

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, місцеві роботодавці найбільше зацікавлені у працівниках з України. Це пов'язано з мовною і культурною близькістю людей. Саме тому квота була збільшена в декілька разів.

Варто зазначити, що з вересня в Чехії в два рази скорочуються програми для іноземців, які приїжджають на роботу в країну. Так, з шести програм для залучення іноземців будуть працювати три - для працівників наукової та інших ключових сфер, для висококваліфікованих працівників і кваліфікованих працівників.

Чехія також скерувала 40 мільйонів євро на допомогу Україні, Молдові, Грузії та інших країн з неусточйчивой економікою, які пережили стихійні лиха або зіткнулися з наслідками збройних конфліктів.

Нагадаємо, що в Чехії автобус із заробітчанами потрапив у ДТП. У цій аварії постраждав 20-річний хлопець.

Раніше повідомлялося про те, що в Берліні зарізали молоду українську заробітчанку Наталю Михайлюк.