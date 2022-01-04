RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Закарпатті серед зими розцвіли проліски: "наче у казці" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області не зважаючи на середину зими розцвіли перші підсніжники.

Фото у Facebook опублікував користувач Jozsef Molnar.

Так, допис місцевий мешканець розмістив 3 січня. Зокрема, весняними квітами користувач привітав людей з Новим роком.

"А це у Сваляві! З Новим роком!", - йдеться під фото.

На знімку помітно, що посеред зими на вулиці зацвіли проліски.

На Закарпатті розцвіли підсніжники (facebook.com/Jozsef Molnar)

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що все як у казці.

  • Все наче у казці "12 місяців";
  • Кажуть тільки у казці на Новий рік ростуть підсніжники;
  • Природа у календар не заглядає;
  • Яка краса;
  • Хто б міг подумати, що казка стане дійсністю! Диво;
  • Природа дала збій.

Раніше ми повідомляли, які квіти краще посіяти на початку зими по снігу.

Також ми писали, які квіти заборонено дарувати жінкам.

Читайте РБК-Україна в Google News
зимаподснежники