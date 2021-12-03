Які квіти краще посіяти на початку зими по снігу: "топ" рослин

Для садівників зимова пора відмінно підійде для посіву деяких квітів, які стануть чудово розвиватися після закладки насіння в грудні, адже сніг в перспективі може надати рослинам більше сили та "загартувати".

Волошки

У перший зимовий місяць при їх посіві має бути чималий замет - товщина снігу у 20-30 сантиметрів. Земля при цьому попередньо розпушена на глибину в багнет лопати. Для цих квітів готуються борозни, які присипаються снігом.

Потрібно класти багато насіння, а зверху прикривати ґрунтом з живильною складовою (наприклад: торф, земля з гноєм), після чого знову присипати снігом. Чекати, коли волошки зійдуть, слід навесні, а цвісти вони будуть через рік.

Поради:

переконайтеся, що в місці посадки немає стоячої води, оскільки перезволоження волошкам не йде на користь;

зберігати насіння слід в керамічному посуді, просушувати та тримати в прохолодному темному місці.

Волошки (фото: freepik.com)

Календула

До того як ґрунт замерзне і випаде сніг, потрібно в землі утворити борозни глибиною 3-5 сантиметрів. У них після морозів закладайте насіння календули, після чого зверху присипте сумішшю землі, компосту і піску.

Поради:

уже навесні, як з'являться перші сходи, слід прорідити посадки, щоб рослинам було легше розвиватися і не було тісно;

ще варіант - насіння кидати в підібраному місці прямо на ущільнений сніг, і мульчувати зверху свіжою поживною сумішшю ґрунту і перегною, після чого знову накрити снігом.

Календула (фото: flickr.com)

Гвоздика китайська

Насіння цієї багаторічної морозостійкої рослини можна висаджувати просто у відкритий ґрунт в обраному місці на розпушений ґрунт, причому вони навіть не вимагають глибокої посадки.

Робити це потрібно, коли на дворі встановиться стабільні "легкі мінуси". При цьому варто пам'ятати, що якщо температура повітря "скаче", рослина легко починає зростання і здатна перемерзнути.

Порада:

слідкуйте за тим, щоб по весні при таненні снігу на ділянці з посадкою вода не затримувалася, позаяк гвоздика не любить застійну воду.

Гвоздика китайська (фото: flickr.com)

Левиний зів

Дрібні насіння цього однорічника слід висаджувати в завчасно підготовлені неглибокі борозенки з ущільненим ґрунтом. Без них квітам буде складно прорости. Така рослина прекрасно себе почуває після зимової висадки.

Проростати рослини починають з настанням весни.

Порада:

місце посадки левиного зіву потрібно прикрити сухою землею (невелика кількість), і присипати снігом.

Левиний зів (фото: freepik.com)

Космея

Цим невибагливим квітам не страшні коливання температури і холод, та й спеціальна обробка їм теж не потрібно. Нема потреби в підготовці ґрунту заздалегідь. Можна сіяти насіння і восени до морозів в злегка пухкий ґрунт, і на початку зими в грудні по снігу.

Сходи космеї з'являться навесні, як встановиться плюсова температура.

Порада:

ці квіти не люблять великої кількості вологи, тому для першої висадки слід вибрати рівну ділянку, щоб навесні тала вода стікала і фільтрувалася.

Космея (фото: flickr.com)