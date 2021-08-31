Які квіти заборонено дарувати жінкам: можуть образитися

При виборі квітів для жінок потрібно бути особливо педантичними, оскільки недоречним букетом ви можете їх легко образити. Необхідно враховувати смакові переваги жінки, але є і ряд заборон.

Зів'ялі квіти

Які б квіти ви не вибирали для своєї дами, запам'ятайте, що не повинно бути похмурих пелюсток. Якщо ваш вибір припав на квітучий вазон, то вибирайте такий, який тільки починає цвісти.

При покупці зрізаних букетів будьте уважні, щоб продавець вам не продав тричі реанімовані троянди. Зів'ялі квіти дівчата можуть сприйняти, як натяк на в'янення.

Вікові категорії

Букет для дівчини до 25 років не повинен був бути занадто пишним. Замість об'ємних розкрилися квітів краще візьміть бутони, гілки квітучих чагарників і напіврозкриті квіти. Вони будуть асоціюватися з юністю і пробудженням жіночності.

У букетах для жінок експерти не рекомендують включати в композицію кущові троянди, півонії, жоржини, айстри, іриси, маргаритки і польові квіти, оскільки роль громадського діяча виключає романтичні асоціації.

Людям похилого віку краще не дарувати зрізані квіти, бо вони можуть нагадувати їм про швидкоплинність життя.

Кольорова гама

Жовтий букет може навіяти думки про осінь і в'янення. Але також є думка, що цей колір "зігріває" і умиротворяє. Все залежить від уподобань людини, але якщо ви їх не знаєте, то краще вибрати інший колір.

Біла колірна гамма підходить для жінок, які домоглися успіху в кар'єрі. Білий букет також говорить про повагу до жінки.

Можна вибрати строкату колірну гамму. Такий букет натякне на те, що жінка все ще жіночна і приваблива. Але серйозним дамам рекомендується дарувати одноколірні букети.