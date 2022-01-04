На Закарпатье среди зимы расцвели подснежники: "как в сказке" (фото)

Так, сообщение местный житель разместил 3 января. В частности, весенними цветами пользователь поздравил людей с Новым годом.

"А это в Сваляве! С Новым годом!",- говорится под фото.

На снимке заметно, что посреди зимы на улице зацвели подснежники.

На Закарпатье расцвели подснежники (facebook.com/Jozsef Molnar)

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что все как в сказке.