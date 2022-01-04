На Закарпатье среди зимы расцвели подснежники: "как в сказке" (фото)

В городе Свалява Мукачевского района Закарпатской области несмотря на середину зимы расцвели первые подснежники.
Фото в Facebook опубликовал пользователь Jozsef Molnar.
Так, сообщение местный житель разместил 3 января. В частности, весенними цветами пользователь поздравил людей с Новым годом.
"А это в Сваляве! С Новым годом!",- говорится под фото.
На снимке заметно, что посреди зимы на улице зацвели подснежники.
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что все как в сказке.
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