На Закарпатті серед зими розцвіли проліски: "наче у казці" (фото)

У місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області не зважаючи на середину зими розцвіли перші підсніжники.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що все як у казці.

На знімку помітно, що посеред зими на вулиці зацвіли проліски.

"А це у Сваляві! З Новим роком!", - йдеться під фото.

Так, допис місцевий мешканець розмістив 3 січня. Зокрема, весняними квітами користувач привітав людей з Новим роком.

Раніше ми повідомляли, які квіти краще посіяти на початку зими по снігу.

Також ми писали, які квіти заборонено дарувати жінкам.