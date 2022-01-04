На Закарпатті серед зими розцвіли проліски: "наче у казці" (фото)
На Закарпатті розцвіли підсніжники (колаж РБК-Україна)
У місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області не зважаючи на середину зими розцвіли перші підсніжники.
Фото у Facebook опублікував користувач Jozsef Molnar.
Так, допис місцевий мешканець розмістив 3 січня. Зокрема, весняними квітами користувач привітав людей з Новим роком.
"А це у Сваляві! З Новим роком!", - йдеться під фото.
На знімку помітно, що посеред зими на вулиці зацвіли проліски.
На Закарпатті розцвіли підсніжники (facebook.com/Jozsef Molnar)
У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що все як у казці.
- Все наче у казці "12 місяців";
- Кажуть тільки у казці на Новий рік ростуть підсніжники;
- Природа у календар не заглядає;
- Яка краса;
- Хто б міг подумати, що казка стане дійсністю! Диво;
- Природа дала збій.
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