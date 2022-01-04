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На Закарпатті серед зими розцвіли проліски: "наче у казці" (фото)

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Закарпаття, Вівторок 04 січня 2022 14:52
На Закарпатті серед зими розцвіли проліски: "наче у казці" (фото) На Закарпатті розцвіли підсніжники (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області не зважаючи на середину зими розцвіли перші підсніжники.

Фото у Facebook опублікував користувач Jozsef Molnar.

Так, допис місцевий мешканець розмістив 3 січня. Зокрема, весняними квітами користувач привітав людей з Новим роком.

"А це у Сваляві! З Новим роком!", - йдеться під фото.

На знімку помітно, що посеред зими на вулиці зацвіли проліски.

На Закарпатті серед зими розцвіли проліски: &quot;наче у казці&quot; (фото)На Закарпатті розцвіли підсніжники (facebook.com/Jozsef Molnar)

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що все як у казці.

  • Все наче у казці "12 місяців";
  • Кажуть тільки у казці на Новий рік ростуть підсніжники;
  • Природа у календар не заглядає;
  • Яка краса;
  • Хто б міг подумати, що казка стане дійсністю! Диво;
  • Природа дала збій.

Раніше ми повідомляли, які квіти краще посіяти на початку зими по снігу.

Також ми писали, які квіти заборонено дарувати жінкам.

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зима подснежники
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