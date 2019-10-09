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В Україні серед осені зацвів чай на унікальній плантації: яскраві фото

STYLERЖиття    09.10.2019 - 13:15
В Україні серед осені зацвів чай на унікальній плантації: яскраві фото
На Закарпатті зацвів чай у жовтні (колаж: РБК-Україна)

У Закарпатській області є закинута чайна плантація

Цвітіння рослин в жовтні продовжує дивувати мешканців України. Нещодавно у Києві зацвіли акації, а жителі села Лавки в Мукачівському районі побачили цвітіння чорного чаю на єдиній для нашої країни плантації.

Закарпатський журналіст та експерт з туризму Максим Адаменко показав яскраві знімки цвітіння чаю у жовтні, пише Mukachevo.net.

В Україні серед осені зацвів чай на унікальній плантації: яскраві фото

На Закарпатті зацвів чай у жовтні (фото: mukachevo.net)

Варто відзначити, що плантація в Лавках є єдиною для України. Чорний чай тут росте ще з далеких сталінських часів. І хоча плантація знаходиться в заказнику, вона поступово зменшується через варварів, які викопують кущі чорного чаю.

В Україні серед осені зацвів чай на унікальній плантації: яскраві фото

На Закарпатті зацвів чай у жовтні (фото: mukachevo.net)

Незважаючи на те, що плантація покинута, сюди можна прийти, щоб заварити смачний чай. Хоча збір чаю був ще в квітні, туристи продовжують навідуватися в унікальне місце.

В Україні серед осені зацвів чай на унікальній плантації: яскраві фото

На Закарпатті зацвів чай у жовтні (фото: mukachevo.net)

А щоб плантація не зникла, за нею потрібен догляд. Насадження необхідно розчищати і проводити рекультивацію. Цим займаються місцеві волонтери.

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