Найглибше озеро України показали з висоти пташиного польоту

Озеро Світязь показали на фото з великої висоти (фото: facebook.com/vikkotrans)

Біля озера Світязь зараз облаштовують пляжі та дороги

Озеро Світязь потрапило на неймовірні фото, зроблені з висоти пташиного польоту. Світлини в мережу виклав користувач Facebook Віктор Козел.

Наразі у селі Світязь, яке розташоване на території Шацького національного природного парку (Волинське Полісся), проходять роботи в рамках інфраструктурного проекту задля покращення екологічної ситуації в самому населеному пункті і на озері.

Відомо, що заплановано проведення 150 кілометрів каналізації. Цього ж року в селі проведуть 40 кілометрів, що дасть змогу охопити весь населений пункт.

Озеро Світязь показали на фото з великої висоти (фото: facebook.com/vikkotrans)

Також облаштовують пляжі на озері. Такі заходи спрямовані на те, щоб зробити озеро більш туристично привабливим.

Навіть розглядається варіант створення дороги, яка дозволить до автостанції села добиратися іншим шляхом, не завантажуючи набережну.

Озеро Світязь показали на фото з великої висоти (фото: facebook.com/vikkotrans)

Зазначимо, що екологи разом з місцевою владою активно борються з браконьєрами, які виловлюють з озера унікальні рідкісні водорості кладофору, без яких найглибше озеро України перетвориться на болото.

До слова, найбільша глибина озера 58,4 м, а середня глибина - 7,2 м.

Озеро Світязь показали на фото з великої висоти (фото: facebook.com/vikkotrans)

Раніше ми писали про те, що Азовське море показали з космосу. На неймовірному фото чітко видно Керченську протоку, Чорне та Азовське море, протоку Босфор, Мармурове море і протоку Дарданелли.

Нагадаємо, нещодавно в мережу виклали фото унікальних тварин, зняті на приховану камеру, які мешкають в Чорнобильських лісах.