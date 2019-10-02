У Києві раптово зацвіли акації: яскраві фото

У Києві розцвіла акація в жовтні (фото: РБК-Україна)

Жителі Києва сфотографували цвітіння акації у жовтні

У столиці України в останній день вересня розцвіла акація. Про це повідомили в групі "Наш Виноградар" на Facebook-сторінці.

Цвітіння рожевого акації було помічено на вулиці Порика біля хореографічної студії.

У Києві розцвіла акація в жовтні (фото: facebook.com/groups/nashvinogradar)

При цьому користувачі мережі помітили цвітіння білої акації на вулиці Межовій.

У Києві розцвіла акація в жовтні (фото: facebook.com/groups/nashvinogradar)

Нагадаємо, що одне з найкрасивіших озер України змінило колір. Лемурийское озеро знаходиться в Херсонській області та його часто називають "рожевим" через специфічне забарвлення.

Останнім часом озеро втратило свій яскравий окрас і помітно зблідло, але фахівці вважають, що українцям не варто панікувати через екологічну катастрофу, тому що менш яскравим воно стало через спад спеки і дощів.

За словами експертів, таке трапляється постійно, і ніякої загрози для озера в цьому немає. При цьому, за словами місцевих жителів, "рожеве" озеро часто змінює свій колір - від ледь рожевого до насиченого фіолетового.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні передчасно розпочався сезон цвітіння отруйного борщівника. Цвітіння борщівника Сосновського пов'язано з великою кількістю жертв цієї рослини.

В цьому році люди, які постраждали від борщівника стали частіше звертатися за медичною допомогою, ніж зазвичай. В цьому році "сезон опіків" розпочався в кінці травня, замість середини червня.