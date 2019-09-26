ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найкрасивіше озеро України змінило колір: що сталося

STYLERЖиття    26.09.2019 - 20:52
Найкрасивіше озеро України змінило колір: що сталося
Лемурійське рожеве озеро (фото: kanalukraina.tv)

Рожеве озеро в Херсонській області зблідло

Лемурійське озеро на півдні Херсонської області, яке ще називають "рожевим" через його специфічне забарвлення - вважається одним з найкрасивіших озер України і привертає туристів зі всього світу.

Але останнім часом озеро помітно зблідло, втративши своє яскраве забарвлення. Тим не менш, фахівці стверджують, що не варто бити на сполох через масштабну екокатастрофу, пише КП в Україні.

Таке явище слід вважати тимчасовим.

"Менш яскравим воно стало через погодні умови, зокрема, через спад спеки і дощів. Це відбувається час від часу, але жодної загрози для зникнення озера немає", - говорить голова Чаплинської райдержадміністрації Олександр Бурейко.

А місцеві жителі, які можуть спостерігати за метаморфозами унікального водоймища круглий рік, розповідають, що озеро постійно змінює колір - від ледь рожевого до насиченого фіолетового.

Найкрасивіше озеро України змінило колір: що сталося

Лемурійське рожеве озеро (фото: hghstories.com)

А в пік спеки озеро стає яскраво-рожевим через цвітіння дуналіелли солоноводної, особливого виду одноклітинних водоростей, які адаптувалися до життя в дуже солоній воді.

Крім того, дуналіелла не тільки забарвлює воду, але і виробляє цінні для людського організму каротиноїди, які ще називають вітаміном молодості.

Лемурійське озеро називають українським Мертвим морем. Варто відзначити, що концентрація солі (350 г солі на літр води) у нашому водоймищі вище, ніж у Мертвому морі (300 г/л).

Небезпечне селфі: у Києві дівчата з фото провалилися під лід (відео) На озері Вікторія затонула яхта з людьми, більше 10 загиблих
Новини України озеро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся