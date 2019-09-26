Найкрасивіше озеро України змінило колір: що сталося

Лемурійське рожеве озеро (фото: kanalukraina.tv)

Рожеве озеро в Херсонській області зблідло

Лемурійське озеро на півдні Херсонської області, яке ще називають "рожевим" через його специфічне забарвлення - вважається одним з найкрасивіших озер України і привертає туристів зі всього світу.

Але останнім часом озеро помітно зблідло, втративши своє яскраве забарвлення. Тим не менш, фахівці стверджують, що не варто бити на сполох через масштабну екокатастрофу, пише КП в Україні.

Таке явище слід вважати тимчасовим.

"Менш яскравим воно стало через погодні умови, зокрема, через спад спеки і дощів. Це відбувається час від часу, але жодної загрози для зникнення озера немає", - говорить голова Чаплинської райдержадміністрації Олександр Бурейко.

А місцеві жителі, які можуть спостерігати за метаморфозами унікального водоймища круглий рік, розповідають, що озеро постійно змінює колір - від ледь рожевого до насиченого фіолетового.

Лемурійське рожеве озеро (фото: hghstories.com)

А в пік спеки озеро стає яскраво-рожевим через цвітіння дуналіелли солоноводної, особливого виду одноклітинних водоростей, які адаптувалися до життя в дуже солоній воді.

Крім того, дуналіелла не тільки забарвлює воду, але і виробляє цінні для людського організму каротиноїди, які ще називають вітаміном молодості.

Лемурійське озеро називають українським Мертвим морем. Варто відзначити, що концентрація солі (350 г солі на літр води) у нашому водоймищі вище, ніж у Мертвому морі (300 г/л).