На Закарпатті провели обшук розкішного будинку Медведчука: з'явилися перші фото

Минулого тижня, 19 березня, в резиденції глави ОПЗЖ Віктора Медведчука "Ведмежа діброва", яка знаходиться біля Жденієво в Закарпатській області, силовики провели обшук.
Про це повідомляють "Схеми: корупція в деталях" на своїй сторінці в Facebook.
При цьому зараз опубліковані фотографії з обшуку, на яких можна побачити будинок кума Путіна зсередини.
Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)
За даними "Схем", слідчі дії відбулися в рамках кримінального провадження, яке розслідує Національна поліція, а саме - її обласне управління на Закарпатті.
Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)
На фото можна побачити працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які здійснювали оперативний супровід під час обшуків за участю спецпідрозділу "Корд".
Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)
Прес-секретар Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська розповіла, що розслідування ведеться за статтею 364 Кримінального кодексу - зловживання владою або службовим становищем посадових осіб при виділенні і користування земельними ділянками.
Силовики обшукали резиденцію Віктора Медведчука на Закарпатті (фото: facebook.com/corruption.schemes)
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, Медведчук програв суд і не зможе заборонити книгу про Стуса.
Раніше з'явилося відео розкішного палацу Медведчука і Марченко в окупованому Криму.