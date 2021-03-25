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На Закарпатье провели обыск роскошного дома Медведчука: появились первые фото

Автор: Styler

На прошлой неделе, 19 марта, в резиденции главы ОПЗЖ Виктора Медведчука "Медвежья дубрава", которая находится возле Ждениево в Закарпатской области, силовики провели обыск.

Об этом сообщают "Схеми: корупція в деталях" на своей странице в Facebook.

При этом сейчас опубликованы фотографии с обыска, на которых можно увидеть дом кума Путина изнутри.

Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)

По данным "Схем", следственные действия прошли в рамках уголовного производства, которое расследует Национальная полиция, а именно - ее областное управление на Закарпатье.

Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)

На фото можно также увидеть работников Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием спецподразделения "Корд".

Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)

Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала, что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками.

Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Так не предсказуемо, что даже успели прикрыть все тряпочку чтобы не повредить;
  • "Прикрыто все тряпочками" - там не живут постоянно, поэтому мебель и прикрыта, а отнюдь не прикрыли все по приезду спецназовцев;
  • Вот почему мы живем в "банановой" стране. Тут все как должно быть. А где страусы? Почему нет в кадре?
  • Обыски нужно делать, еще до введения санкций. Он уже давно все убрал за собой;
  • Как пришло, так и должно уйти;
  • Второе Межигорье, ограбленная Украина!
  • Все было давно зачищено и законсервировано! Вангую, что ничего не нашли;
  • Что-то очень толерантно обыск проводили! Почему такая разница!?

Напомним, Медведчук проиграл суд и не сможет запретить книгу о Стусе.

Ранее появилось видео роскошного дворца Медведчука и Марченко в оккупированном Крыму.

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