На Закарпатье провели обыск роскошного дома Медведчука: появились первые фото

На прошлой неделе, 19 марта, в резиденции главы ОПЗЖ Виктора Медведчука "Медвежья дубрава", которая находится возле Ждениево в Закарпатской области, силовики провели обыск.
Об этом сообщают "Схеми: корупція в деталях" на своей странице в Facebook.
При этом сейчас опубликованы фотографии с обыска, на которых можно увидеть дом кума Путина изнутри.
Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)
По данным "Схем", следственные действия прошли в рамках уголовного производства, которое расследует Национальная полиция, а именно - ее областное управление на Закарпатье.
Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)
На фото можно также увидеть работников Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием спецподразделения "Корд".
Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)
Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала, что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками.
Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)
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Напомним, Медведчук проиграл суд и не сможет запретить книгу о Стусе.
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