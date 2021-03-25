На Закарпатье провели обыск роскошного дома Медведчука: появились первые фото

При этом сейчас опубликованы фотографии с обыска, на которых можно увидеть дом кума Путина изнутри.

Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)

По данным "Схем", следственные действия прошли в рамках уголовного производства, которое расследует Национальная полиция, а именно - ее областное управление на Закарпатье.

Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)

На фото можно также увидеть работников Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием спецподразделения "Корд".

Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)

Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала, что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками.

Силовики обыскали резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье (фото: facebook.com/corruption.schemes)

Пользователи сети также прокомментировали это.