Привезли попрощатися? Заворотнюк в лікарні відвідала однорічна дочка

Анастасія Заворотнюк (Фото: peopletalk.ru)

До Анастасії Заворотнюк вперше привезли наймолодшу доньку

Анастасію Заворотнюк, відому актрису, яка вже кілька тижнів перебуває на межі життя та смерті в одній з приватних клінік в Москві, відвідала її однорічна дочка Мила. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вперше за довгий час дівчинку привезли в лікарню до хворої матері. Як повідомив персонал лікарні, однорічна донечка на руках у рідних з'явилася в перший раз після того, як Анастасію Заворотнюк екстрено госпіталізували.

Мілі в жовтні повинен виповниться один рік і як розповіли друзі артистки, вона планувала з цього приводу влаштувати грандіозне свято. Проте всі плани Заворотнюк сплутала хвороба.

Анастасія Заворотнюк з донькою Милою

Анастасія Заворотнюк і її чоловік Петро Чернишов змушені були звернутися за допомогою до медиків, щоб зачати дитину і актрисі провели процедуру ЕКЗ.

Відомо також, що до проведення ЕКЗ, Заворотнюк пройшла повне медичне обстеження і ніяких відхилень у неї не виявили. Рак атакував артистку вже після народження Міли. Деякі лікарі вважають, що саме процедура ЕКЗ могла спровокувати розвиток пухлини.

Анастасія Заворотнюк довгий час приховувала свою вагітність і навіть своїм старшим дітям вона повідомила про поповнення тільки на п'ятому місяці.

Анастасія Заворотнюк

Персонал лікарні стверджує, що Анастасія Заворотнюк була у свідомості, коли дівчинку привезли до матері родичі. Однак, що відбувалося в палаті – невідомо, так як вхід у палату актриси суворо обмежений.

Можливо, дівчинку привезли до Заворотнюк, так як її стан починає погіршуватися. Раніше артистка змогла скласти заповіт і дала розпорядження на випадок своєї смерті.