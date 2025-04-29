Захватывают дух: 5 новых напряженных триллеров о роботах, шпионах и выживании

"Компаньон"

Напряженный научно-фантастический триллер с философскими темами. Девушка Айрис отправляется на отдых с любимым и друзьями. Однако скоро выясняет, что ее парень оказывается манипулятором, а сама она - не человек, а робот-компаньон с контролируемым сознанием. Пытаясь вырваться из ловушки преступлений, на которые ее настроил любимый, Айрис начинает борьбу за жизнь и независимость.



"Микки 17"

Научно-фантастический фильм рассказывает о герое Микки 17, который отправляется в опасное космическое путешествие ради денег. Он неоднократно умирает и возрождается в новых телах. Однако после очередной такой гибели обнаруживает, что его клон занял его место. Теперь он вынужден бороться за собственное выживание и любовь, бросая вызов жестокой власти.



"Операция "Черный кейс"

Захватывающая шпионская драма рассказывает о легендарном разведчике Джордже Вудхаусе и его жене Кэтрин. Когда последнюю подозревают в предательстве нации, Джордж сталкивается с непростым испытанием - остаться верным своему браку или своей стране.



"К жизни"

Бывший французский агент вынужден столкнуться с призраками прошлого, таинственная группа вооруженных людей совершает на него покушение и похищает его жену. Франк Лазарев должен найти любимую и разоблачить тех, кто стоит за нападением.



"Заложник"

Напряженная драма-триллер была вдохновлена реальной историей с захватом заложников в Apple Store в Амстердаме в 2022 году. По сюжету мужчина оказывается в опасной для жизни ситуации, когда вооруженный человек захватывает известный магазин вместе с посетителями и персоналом. В картине демонстрируют раскрывают жизнь героев и взгляд на ситуацию, освещая страхи, мужество и стремление выжить.