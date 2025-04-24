Культовые комедии, о которых стыдно не знать: 7 крутых фильмов для спасения настроения

Иногда лучшая терапия - это не чай с ромашкой, а старая добрая комедия, которую можно смотреть и смеяться, даже зная все шутки наизусть. Есть фильмы, которые давно стали культовыми, но не потеряли своего остроумия даже через десятки лет, а потому настоящие киноманы могут пристыдить тех, кто их не видел.

"Девять ярдов"

Что будет, если ваш сосед не просто немного странный, а киллер с репутацией? Брюс Уиллис и Мэттью Перри создали идеальное комедийное дуэтное безумие, где каждый новый поворот еще более абсурдный, чем предыдущий. И да, это тот фильм, который вытягивает настроение даже после плохого дня.

"Дом большой мамочки"

Мартин Лоуренс в образе гигантской бабушки - это уже повод включить кино. Но когда эта бабушка еще и агент ФБР под прикрытием, начинается настоящий аттракцион. Остроумная, беззаботная и безумно гротескная комедия, которая не пытается быть серьезной, и именно в этом ее сила.

"Мисс Конгениальность"

Сандра Буллок в роли спецагента ФБР, которая должна проникнуть на конкурс красоты. Юмор в стиле смешно до слез еще никогда не был таким очаровательным. Легкая, смешная и очень человечная история о том, как даже в броне сарказма может скрываться хрупкое сердце.

"Белые цыпочки"

Этот фильм - абсолютный абсурд, и именно поэтому мы его любим. Двое агентов ФБР переодеваются в девочек из высшего света, и это превращается в настоящую катастрофу. Если вы не видели "танцевальный батл в клубе" - вы не знаете, что такое настоящая сцена, которая живет в мемах вечно.

"Анализируй это"

Мафиози с проблемами психики и психотерапевт, который не готов к такому пациенту - Роберт Де Ниро и Билли Кристал создали гениальную химию. Это та комедия, где смешно не только с шуток, а с ситуаций, в которые никто не хотел бы попасть. И это действительно спасает настроение, фильм позволяет отдохнуть от всего вокруг.

"Сердцеедки"

Мать и дочь-мошенницы "разводят" мужчин на деньги, и делают это с шармом, стилем и немалым количеством юмора. Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт играют дерзко, легко и одновременно очень симпатично. Это фильм, в котором преступление выглядит почти как изящное искусство.

"Что могло быть хуже"

Когда вор и бизнесмен играют в коварную игру, становится очень смешно. Дэнни ДеВито против Мартина Лоуренса - это мастер-класс по пассивной агрессии, притворной вежливости и тотальному безумию. Это комедия, которая недооценена, но точно стоит просмотра.