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Новинки 2025 года: 5 комедийных сериалов, которые подарят море смеха

Воскресенье 27 апреля 2025 19:45
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Новинки 2025 года: 5 комедийных сериалов, которые подарят море смеха Новые комедийные сериалы, которые подарят хорошее настроение (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Эти сериальные новинки 2025 года доказывают, что жизнь может быть полна неожиданных и ярких приключений. Запасайтесь попкорном и наслаждайтесь просмотром!

От семейных до криминальных - РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию подборку новых комедийных сериалов.

"Плеймейкерша"

Жизнь Айлы Гордон кардинально меняется, когда брат попадает в больницу. Ей поручают руководить семейной баскетбольной командой и вместе с тем конфликтами между игроками, персоналом и спонсорами.


"Смена передач"

Жизнь упрямого вдовца Мэтта приобретает новые краски, когда в его мастерской появляется дочь с детьми. Она только что разорвала отношения с мужем и решила пожить с отцом, что, естественно, кардинально меняет его динамику жизни.


"Амандаленд"

История вращается вокруг яркой Аманды, которая после развода переезжает с детьми в новый район. Здесь она сталкивается с новыми социальными и материнскими вызовами, что не обходится без курьезных моментов.


"Хрустальная стена"

Немецкий сериал о профессиональной бойчихе ММА, которая становится личным охранником наследника-миллионера Николаса Дарденна. В то же время она пытается раскрыть правду о смерти своего отца, однако чувства защитницей и богачом усложняют дело.


"Хороший/Плохой коп"

Ситком рассказывает дуэт полицейских. Серьезная Лу и неуверенный Генри, которые по совместительству сестра и брат, вынуждены работать как напарники. Им приходится бороться с яркими жителями, серьезной нехваткой ресурсов и очень сложными отношениями между собой.

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