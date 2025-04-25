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Забудьте о проблемах: 6 фильмов, которые помогут преодолеть стресс

Пятница 25 апреля 2025 14:02
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Забудьте о проблемах: 6 фильмов, которые помогут преодолеть стресс Киноподборка, которая поможет забыть о проблемах и снять стресс (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Устали от стресса? Ничто так не помогает снять напряжение и забыть о проблемах, как хорошая комедия.

От романтических до криминальных - РБК-Украина (проект Styler) предлагает перезагрузиться за просмотром хорошего кино.

"Ходят слухи"

Героиня Дженнифер Энистон сомневается в отношениях с женихом и в себе самой. Ее еще больше охватывает тревога, когда на свадьбе своей сестры она узнает о невероятном секрете семьи.


"Мужчина по имени Отто"

Трогательная и смешная история о любви, потере и жизни. Ворчун Отто после потери жены больше не видит цели в своей жизни. Он готов покончить со всем, но переезд молодой семьи в соседний дом кардинально меняет его отношение к миру.


"Скоростной поезд"

Брэд Питт в роли наемника-неудачника, который пытается выполнить очередное задание. Однако будничная миссия превращается в хаос, когда в скоростном поезде он оказывается среди других киллеров.


"Брюс всемогущий"

Популярная комедия о мужчине, жизнь которого кардинально меняется после встречи с Богом. Герой Джима Керри получает могущественную силу и вскоре осознает, что быть Всевышним не так уж и легко.


"Мы Миллеры"

Разрывная комедия о группе людей, которые решаются на авантюрное путешествие. Дэвид создает фейковую семью с соседями, чтобы перевезти партию запрещенного товара через границу. Очень быстро "семейная" поездка превращается в курьезное приключение.


"Потерянный город"

Эпическое приключение в джунглях точно заставит забыть о проблемах. Писательницу Лоретту Сейдж, которая всю жизнь писала об экзотических местах в своих романах, похищает эксцентричный миллиардер. Он думает, что автор сможет привести его к сокровищам затерянного города.

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