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Украинские военные могут получать дополнительные выплаты, но не у всех есть такое право

Новина українською →
Украина, Четверг 03 августа 2023 10:44
Украинские военные могут получать дополнительные выплаты, но не у всех есть такое право Кто из военных может получать дополнительные выплаты (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Юлия Гаюк

Военнослужащие в Украине могут получать дополнительные выплаты не только за выполнение боевых задач и участие в боевых действиях на фронте, но и за заслуги перед государством. Соответствующий законопроект уже подписал Президент.

Сколько дополнительно будут получить военные ВСУ - читайте ниже в материале Styler.

Кто может рассчитывать на выплаты

Ежемесячные доплаты предусмотрены тем военным лицам, которые с 2014 года получили награды разных степеней. Среди них:

  • лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
  • рыцари ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари)
  • кавалеры ордена "За мужество" трех степеней (полные два кавалера)
  • лица, награжденные орденом "княгини Ольги" трех степеней
  • члены семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры)

Украинские военные могут получать дополнительные выплаты, но не у всех есть такое право

Верховная Рада приняла дополнительные выплаты военнослужащим за особые заслуги перед государством (фото: itd.rada.gov.ua)

Какой размер доплат предусмотрен

Сумма дополнительных выплат колеблется от одной до трех минимальных зарплат в зависимости от получаемой награды.

  • 6 700 гривен - кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полных двух кавалеров) и лицам, награжденным орденом "княгини Ольги" трех степеней
  • 13 400 гривен - рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари)
  • 20 100 гривен - лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

Что касается членов семей погибших или награжденных посмертно военных, то им выплачивают пособие в размере от одной до трех минимальных зарплат.

Кто относится к членам семьи погибшего военного

  • Родители и жена/муж, если они достигли возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту или если они имеют право на пенсию независимо от возраста
  • Дети (в том числе родившиеся после того, как прошло 10 месяцев со дня смерти лица, имевшего особые заслуги перед Украиной), не достигших 18 лет или, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет
  • Дети, обучающиеся по дневной форме получения образования в учебных заведениях до окончания учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет
  • Дети-сироты, еще не достигшие 23 лет независимо от того, учатся они или нет

Важно! Указанны именно те члены семей, на которые распространяется действие законопроекта о назначении дополнительных выплат за заслуги перед государством.

Раньше мы рассказывали, что делать, если вам отказали в выплатах после гибели военного.

Читайте также, какие семейные обстоятельства дают военному право на отпуск.

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