Кто сегодня в Украине зарабатывает больше 50 тысяч. Топ "самых прибыльных" вакансий
Уровень зарплат украинцев зависит не только от образования, умений и навыков. Во время обучения или смены профессии следует провести детальный анализ рынка труда, а также исследовать, какие специальности и вакансии обещают наибольший доход не только сейчас, но и через 5-10-20 лет.
О рынке труда в Украине, средней заработной плате и вакансиях, обещающих более 50 тысяч гривен дохода, читайте ниже в материале Styler.
Рынок труда на фоне войны
Полномасштабная война и экономический кризис в Украине вынудили бизнес оптимизировать свои расходы. После 24 февраля прошлого года многие компании остановили производство, перевезли офисы в более безопасные города, сократили персонал и снизили зарплаты.
Однако сейчас рынок труда в Украине постепенно приходит в себя. Пересмотр зарплат в 2023 году состоялся во время перехода рынка труда от работодателя к соискателю - когда количество предложений работы столкнулось со снижением спроса.
Данные недавнего исследования портала Work.ua свидетельствуют о том, что сейчас на рынок труда влияют:
- низкая конкуренция за вакансии (количество вакансий устанавливает рекорды практически ежемесячно)
- дефицит квалифицированных кадров (в связи с миграцией украинцев за границу и мобилизацией в ряды ВСУ)
- запрос на повышение оплаты от уже имеющихся работников
Рост средней зарплаты
За прошедший год рост средних зарплат составляет около 10%. При этом увеличение отмечается у специалистов всех уровней квалификации.
Если весной 2022 младшие специалисты получали в среднем 11 000 грн, то уже весной 2023 года - 13 000 грн (на 18% больше).
Среднерыночный уровень оплаты труда специалистов с опытом работы не менее 2-3 лет также вырос - с 15 000 грн до 16 500 грн (на 10% больше).
Самые квалифицированные рабочие увеличили свою прибыль с 20 000 грн до 23 000 грн (на 15%).
Какие профессии самые прибыльные
Ни для кого не секрет, что сейчас самые большие оклады получают работники в сфере информационных технологий. В среднем опытные ІТ-специалисты ежемесячно зарабатывают около 75 000 грн.
Кроме того, уже месяц подряд наибольшие зарплаты сохраняются у:
- медиабайеров (специалист, который продвигает и размещает рекламную продукцию на информационных площадях, в среднем - 55 000 грн)
- водителей-международников (в среднем - 40 000 грн)
- врачей-эндодонтистов (направление в стоматологии, в среднем - 35 000 грн)
К топовым по зарплате должностям (от 50 000 грн до 25 000 грн) можно также отнести специалистов по:
- консалтингу
- маркетингу
- рекламе и PR
- бухгалтерии
- управленческому учету и финансах
Раньше мы писали, где найти работу новичкам, не имеющим опыта.