Доплаты военным. Кабмин принял важное решение

Кабинет министров принял постановление, которое нормирует вопрос ежемесячных доплат для защитников Украины. В частности решение будет касаться военнослужащих, правоохранителей и спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны", - сказал Шмыгаль.

По его словам, сегодня, 9 августа, на внеочередном заседании правительства было принято постановление, которое нормирует вопрос справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей.

"Так, на время действия военного положения размер доплат составит 30 тысяч гривен ежемесячно. Для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тысяч гривен. А для тех, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях - 100 тысяч гривен", - пояснил премьер.

Также, по его словам, устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тысяч гривен и 2350 гривен соответственно.

"Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских оккупантов, чувствовал поддержку и помощь государства", - подчеркнул Шмыгаль.

Доплаты военным

После начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, которые не участвуют в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

10 апреля Рада поддержала возврат надбавки военным, полицейским, службе гражданской защиты, в размере 30 тысяч гривен. При этом решение усложнило переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинских властей.

Закон о возврате доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен не подали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого в Раде была создана рабочая группа для решения этих вопросов.

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