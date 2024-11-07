Защитные латы и броня: Алина Пономаренко представила национальный костюм для "Мисс Вселенная-2024"
Алина Пономаренко, которая представляет Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2024", презентовала национальный костюм под названием "Сила земли". Этот наряд украшен разнообразными уникальными деталями, отражающими глубокий символизм.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram "Мисс Украина Вселенная" рассказывает об этом образе подробнее.
Национальный костюм Украины для "Мисс Вселенная 2024"
"Веками мы боролись за право быть хозяевами на своей земле. Родная земля, наша национальная идентичность и воля на нашей Родине - самые большие ценности каждого украинца. С земли начинается все живое, в землю мы и возвращаемся. С землей мы - одно целое. Мы проросли в ней и она проросла у нас - это навеки!" - говорится в посте.
"Национальный костюм "Сила земли" символизирует богатую, плодовитую, святую украинскую землю, прикрытую крепкой броней, которая и оберегает Украину. Эта броня создана из несокрушимости и отважности украинских защитников и защитниц, стойкости родных, которые ждут своих сыновей, дочерей, мужчин, родителей с войны. Если бы Украина была женщиной, она выглядела бы именно так: живая, нежная и цветущая и в то же время - крепкая, как сталь", - также отметили авторы.
Национальный костюм Украины на "Мисс Вселенная-2024" (фото: instagram.com/missukraine_universe)
Наряд создан из материалов, символизирующих защиту. Основу костюма составляет материал, похожий на броню, изготовленный из металлизированной серебряной искусственной кожи.
Комбинезон с цветочным принтом выполнен из бифлекса, украшенного шелковыми мини-лепестками, бисером, цветочными пайетками и стразами. За основу юбки взята шелковая органза.
Особое внимание привлекает цветок мака на груди, символизирующий высокую цену, которую платит Украина за защиту своих земель. В литературе и песнях мак олицетворяет кровь героически погибшего казака.
Волосы Алины украшены стальными цветами.
"Где-то в слоях измученной украинской земли "зреют" посаженные войной "стальные цветы" - мины. Война в Украине оставит после себя много таких "цветов". Уже сегодня официальная статистика утверждает, что Украина занимает одно из самых высоких мест в мире по количеству потерь среди гражданского населения от неразорвавшихся наземных мин и боеприпасов", - говорится в пубоикации.
Национальный костюм Украины на "Мисс Вселенная-2024" (фото: instagram.com/missukraine_universe)
Над созданием наряда работала команда MÜ production, и работа продолжалась более двух недель. Общий вес наряда составляет около 5 кг. К слову, MÜ production также были авторами национального костюма для представительницы Украины на "Мисс Вселенная 2023" Ангелины Усановой.
Конкурс национальных костюмов состоится в Мексике 14 ноября в 20:00 (в ночь на 15 ноября в 4:00 по Киеву), а финал конкурса запланирован на ночь против 17 ноября. Участие принимают представительницы 130 стран, но одну из участниц дисквалифицировали из-за нарушения правил.