Титул "Мисс Вселенная Украина-2024" получила Алина Пономаренко: что известно о 20-летней одесситке

Обладательницей титула "Мисс Вселенная Украина-2024" стала Алина Пономаренко, которая является уроженкой Одессы. Финал мероприятия в период полномасштабной войны, как известно, проходит в формате онлайн, поэтому обошлось без традиционного праздничного награждения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram конкурса.

Что говорят организаторы

В посте представители мероприятия отметили, что коллеги из "Мисс Вселенная США" выразили слова сочувствия украинцам, а также поддержали решение организаторов провести отбор в режиме онлайн-собеседования, как и в прошлом году.

Этот процесс длился несколько месяцев, и среди большого количества участниц были как замужние или разведенные, так и матери с детьми. После получения всех анкет и отбора победительницей стала Алина Пономаренко, и теперь она будет представлять нашу страну на международном мероприятии "Мисс Вселенная 2024", которое состоится в конце этого года в Мексике.

"В такие сложные и темные для нашей страны времена, мы не считаем уместным делать мероприятия развлекательного характера. Однако наша цель - напомнить миру об Украине и недопустимости полномасштабного вторжения России в наше государство", - высказались организаторы.

Что известно о победительнице

Украинка окончила Национальный университет Одесская юридическая академия и получила специальность "Международная юстиция и право".

Работала моделью. В прошлом году победила в конкурсе "Мисс Одесса-2023" и попала в топ-10 международного мероприятия Miss Supertalent-2023, которое проходило в Южной Корее.

Девушка работала моделью (Фото: instagram.com/lalialinaa)

Алина - автор социальной инициативы "Дерево любви". Проект направлен на то, чтобы поддерживать пожилых людей, нуждающихся в помощи. Вместе со своими единомышленниками девушка занимается организацией обеспечения старшего поколения медикаментами, продуктами, вещами первой потребности и прочим.

Кроме того, они постоянно посещают старших людей и помогают им решать повседневные вопросы.

Как Пономаренко прокомментировала победу в конкурсе

"Стать "Мисс Вселенная Украина" - это не просто о победе в конкурсе красоты. Представлять Украину на "Мисс Вселенную" - большая честь для меня и возможность для нашей страны еще раз быть услышанными. Моя мечта стать "Мисс Вселенная Украина" основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, которые в этом нуждаются", - сказала Алина.

В своих соцсетях Пономаренко публикует кадры повседневной жизни, делится результатами эффектных фотосессий, а также показывает свои волонтерские инициативы, в том числе встречи с пожилыми людьми и помощь военным.

Алина активно занимается волонтерством (Фото: instagram.com/lalialinaa)