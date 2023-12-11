Не западные области. Куда больше всего мигрируют украинцы внутри страны

Сегодня украинцы больше мигрируют в пределах страны не в западные области, как в начале полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) сказал демограф, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Алексей Позняк.

По словам эксперта, если на первое время внутренние мигранты больше концентрировались в западноукраинских областях, то сейчас основная масса переместилась в области центральной Украины.

"Это связано с тем, что у западных областей нет даже экологических возможностей для размещения этого количества людей. Очевидно, что именно в центральной Украине будет формироваться новый промышленный центр страны", - объясняет он.

Демограф отмечает, что мигрируют не только люди, но и бизнес.

"И бизнес сегодня часто мигрирует именно в центральные области Украины. Рабочая сила больше сконцентрирована в центральных регионах. Плюс восточные области небезопасны. Есть еще одна категория - приграничные области с Россией и Беларусью, которые еще долго не будут абсолютно безопасными. Это еще один плюс для того, чтобы размещать производства и на перспективу именно в центральных областях", - добавляет Позняк.

Также демограф ответил, будут ли украинцы этой зимой переезжать из городов в села, где можно потенциально легче перенести проблемы с энергетикой и тому подобное.

"Думаю, что этот отток прекратился. Для городского жителя село - это место, где можно находиться определенное время, но постоянно жить в деревне, если человек никогда не занимался сельским хозяйством, сложно. Кроме того, возможность дистанционной работы есть не у всех. Это кратковременный тренд", - сказал он.