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Демограф сказал, сколько людей будет жить в Украине через 10 лет

Понедельник 11 декабря 2023 15:40
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Демограф сказал, сколько людей будет жить в Украине через 10 лет Стало известно, каким будет население Украины до 2035 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В течение следующих 10 лет население Украины может составить около 30 млн человек. Это количество позволит стране нормально функционировать и развиваться. Но это может быть достигнуто только при определенных условиях.

Такой прогноз в интервью РБК-Украина (проект Styler) дал демограф, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Алексей Позняк.

"Скорее всего, население Украины будет приближаться к 30 миллионам. И это при условии, если будет эффективная миграционная политика. Тогда можно будет на этом уровне более или менее стабилизироваться", - сказал ученый.

По словам Позняка, это "более или менее нормальный" сценарий, потому что 30 млн - "это не уровень обезлюдения, это еще тот уровень, когда освоение территории можно поддержать на достаточном уровне".

"Тем более что у нас часть приграничных с государством-агрессором территорий будет оставаться все равно беспокойными и не сильно населенными", - добавил он.

Конечно, говорит демограф, и там - на востоке страны - нужно поддерживать какое-то количество населения. Однако отмечает: высокая плотность заселения этих территорий может быть просто опасной для жителей.

"Соответственно, при таких условиях 30 миллионов населения будет достаточно для поддержания обитаемости во всех регионах", - сказал эксперт.

Также Позняк назвал минимальное количество населения, которое может стать критическим для функционирования государства.

"Я думаю, что 20 миллионов. Это уже будет достаточно критический уровень", - высказался он.

Ранее эксперты прогнозировали, что будет с Украиной в 2050 году.

Также мы писали, что Украине грозит демографический кризис, хотя рождаемость не снизилась.

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