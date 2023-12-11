Демограф сказал, сколько людей будет жить в Украине через 10 лет
В течение следующих 10 лет население Украины может составить около 30 млн человек. Это количество позволит стране нормально функционировать и развиваться. Но это может быть достигнуто только при определенных условиях.
Такой прогноз в интервью РБК-Украина (проект Styler) дал демограф, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Алексей Позняк.
"Скорее всего, население Украины будет приближаться к 30 миллионам. И это при условии, если будет эффективная миграционная политика. Тогда можно будет на этом уровне более или менее стабилизироваться", - сказал ученый.
По словам Позняка, это "более или менее нормальный" сценарий, потому что 30 млн - "это не уровень обезлюдения, это еще тот уровень, когда освоение территории можно поддержать на достаточном уровне".
"Тем более что у нас часть приграничных с государством-агрессором территорий будет оставаться все равно беспокойными и не сильно населенными", - добавил он.
Конечно, говорит демограф, и там - на востоке страны - нужно поддерживать какое-то количество населения. Однако отмечает: высокая плотность заселения этих территорий может быть просто опасной для жителей.
"Соответственно, при таких условиях 30 миллионов населения будет достаточно для поддержания обитаемости во всех регионах", - сказал эксперт.
Также Позняк назвал минимальное количество населения, которое может стать критическим для функционирования государства.
"Я думаю, что 20 миллионов. Это уже будет достаточно критический уровень", - высказался он.
Ранее эксперты прогнозировали, что будет с Украиной в 2050 году.
Также мы писали, что Украине грозит демографический кризис, хотя рождаемость не снизилась.