Не західні області. Куди найбільше мігрують українці всередині країни

Сьогодні українці більше мігрують в межах країни не до західних областей, як на початку повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler) сказав демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк.

За словами експерта, якщо на перших порах внутрішні мігранти більше концентрувались у західноукраїнських областях, то зараз основна маса перемістилась у області центральної України.

"Це пов'язано з тим, що західні області не мають навіть екологічних можливостей для розміщення цієї кількості людей. Очевидно, що саме в центральній Україні формуватиметься новий промисловий центр країни", - пояснює він.

Демограф наголошує, що мігрують не лише люди, а й бізнес.

"І бізнес сьогодні часто мігрує саме в центральні області України. Робоча сила більше сконцентрована у центральних регіонах. Плюс східні області не є безпечними. Є ще одна категорія - прикордонні області з Росією і Білоруссю, які ще довго не будуть абсолютно безпечними. Це ще один плюс для того, щоб розміщувати виробництва і на перспективу саме у центральних областях", - додає Позняк.

Також демограф відповів, чи будуть українці цієї зими переїжджати з міст у села, де можна потенційно легше перенести проблеми з енергетикою тощо.

"Думаю, що цей відтік припинився. Для міського мешканця село - це місце, де можна перебувати певний час, але постійно жити в селі, якщо людина ніколи не займалася сільським господарством, складно. Крім того, можливість дистанційної роботи є не у всіх. Це короткочасний тренд", - сказав він.