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Синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 11:47
Синоптик попередила про різке похолодання в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Похолодання і дощі прийдуть в Україну з 1 серпня

Погода в Україні з 1 серпня погіршиться - очікується різке похолодання і дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Наталки Діденко у Facebook.

За даними синоптика, погода в Україні погіршиться вже завтра, 31 липня. Так, завтра температура повітря на півночі і північному сході опуститься до +18+22 градусів.

"У більшості областей протягом дня буде комфортно, +22+27 градусів. На півдні України, на Закарпатті, в Дніпрі і районах, в Кропивницькому та околицях, в Донецькій області ще утримається спекотна погода, +27+32 градуси. Проте вже 1-го серпня і тут посвіжішає на 3-6 градусів", - зазначає Діденко.

За словами синоптика, короткочасні дощі з локальними грозами в середу пройдуть у західних областях, на сході та місцями в Дніпропетровській області. У більшості областей суттєві опади малоймовірні.

"У Києві протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмаринки. Далі спека в Києві не передбачається", - повідомила Діденко.

Так, 1-го серпня температура повітря опуститься до +18+20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь в межах +22+26 градусів.

Синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, погода у Києві в найближчі години погіршиться, очікується посилення вітру і гроза. За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень повсюдно короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень +25-27 тепла.

Крім того, в столиці 29-31 липня очікується висока (4 класу) пожежна безпека.

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