Липень закінчується: синоптик розповіла, до чого готуватися в останній день місяця

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Синоптик повідомила, що в останній день липня буде свіжо і без дощів

Погода в Україні 31 липня буде свіжою і трохи прохолодною, практично у всіх областях буде сухо. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Липень в Україні закінчується настанням холодного повітря. Температура повітря буде досягати максимум +22 градуси вдень. Спека утримається тільки в Донецькій області.

"Сльоза набігає, коли доводиться писати, що "липень завершується..."

Але нічого не поробиш. Липень в Україні завершується поширенням прохолодного повітря. У середу, 31 липня, температура повітря на Півночі та північному сході - Чернігівщина, Харківщина, північні райони Київщини - становитиме скромні+18+22 градуси. У більшості областей протягом дня буде комфортно, +22+27 градусів.

На Півдні України, на Закарпатті, у Дніпрі та районах, у Кропивницькому та околицях, у Донецькій області ще втримається спекотна погода, +27+32 градуси.

Проте вже 1-го серпня й тут посвіжіє на 3-6 градусів", - повідомила Діденко.

Короткочасні дощі очікуються в західних областях України і подекуди в Дніпропетровській області. Також Діденко зазначила, що в найближчому майбутньому в Києві спеки не передбачається.

"Короткочасні дощі з локальними грозами у середу пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У більшості областей істотні опади малоймовірні. У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки.

Надалі, скільки бачить синоптичне око, спеки у Києві не передбачається. 1-го серпня температура повітря стрибоне навіть до холоду, до +18+20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь у межах +22+26 градусів", - зазначила синоптик.

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, в серпні в Україні можливі перші заморозки. В кінці місяця ймовірні заморозки на поверхні грунту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 серпня в Україні очікується різке похолодання.