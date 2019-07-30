ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Липень закінчується: синоптик розповіла, до чого готуватися в останній день місяця

STYLERЖиття    30.07.2019 - 19:00
Липень закінчується: синоптик розповіла, до чого готуватися в останній день місяця
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптик повідомила, що в останній день липня буде свіжо і без дощів

Погода в Україні 31 липня буде свіжою і трохи прохолодною, практично у всіх областях буде сухо. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. Липень в Україні закінчується настанням холодного повітря. Температура повітря буде досягати максимум +22 градуси вдень. Спека утримається тільки в Донецькій області.

"Сльоза набігає, коли доводиться писати, що "липень завершується..."
Але нічого не поробиш. Липень в Україні завершується поширенням прохолодного повітря. У середу, 31 липня, температура повітря на Півночі та північному сході - Чернігівщина, Харківщина, північні райони Київщини - становитиме скромні+18+22 градуси. У більшості областей протягом дня буде комфортно, +22+27 градусів.
На Півдні України, на Закарпатті, у Дніпрі та районах, у Кропивницькому та околицях, у Донецькій області ще втримається спекотна погода, +27+32 градуси.
Проте вже 1-го серпня й тут посвіжіє на 3-6 градусів", - повідомила Діденко.

Короткочасні дощі очікуються в західних областях України і подекуди в Дніпропетровській області. Також Діденко зазначила, що в найближчому майбутньому в Києві спеки не передбачається.

"Короткочасні дощі з локальними грозами у середу пройдуть у західних областях, на Сході та місцями на Дніпропетровщині. У більшості областей істотні опади  малоймовірні. У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки.
Надалі, скільки бачить синоптичне око, спеки у Києві не передбачається. 1-го серпня температура повітря стрибоне навіть до холоду, до +18+20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь у межах +22+26 градусів", - зазначила синоптик.

Липень закінчується: синоптик розповіла, до чого готуватися в останній день місяця

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, в серпні в Україні можливі перші заморозки. В кінці місяця ймовірні заморозки на поверхні грунту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 серпня в Україні очікується різке похолодання.

Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні Синоптики дали прогноз погоди в Україні на серпень
Новини України Погода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся