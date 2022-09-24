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Заготавливаем аджику на зиму: Клопотенко представил вкуснейший рецепт

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 12:25
Заготавливаем аджику на зиму: Клопотенко представил вкуснейший рецепт Фото: Клопотенко дал рецепт аджики (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку аджики, приготовленной своими руками. Сделать соус не составит вам труда. Вы можете брать томаты разного цвета, главное, чтобы они были мясистыми и с минимумом семян.

Рецептом вкуснейшей аджики поделился Евгений Клопотенко на своем сайте.

Для приготовления 1,5 литров аджики вам понадобятся

  • 1,5 кг томатов
  • 2 репчатых лука
  • 3 моркови
  • 2 сладких перца
  • 3 кислых яблока
  • 3-4 перца чили
  • 2 головки чеснока
  • ½ стакана подсолнечного масла
  • ½ стакана уксуса 9%
  • 100 г сахара
  • 1,5 ст. л. соли

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите все овощи: 1,5 кг томатов, 2 репчатых лука, 3 моркови, 2 сладких перца, 3 кислых яблока, 3-4 перца чили и 2 головки чеснока. Помойте, очистите и нарежьте такими кусочками, которыми удобно пропускать через мясорубку с мелкой насадкой.

Томаты, яблоки, сладкий перец и перец чили важно прокрутить через мясорубку.

Перелейте измельченные овощи в кастрюлю, в которой варите аджику, и добавьте 1,5 ст. л. соли, ½ стакана подсолнечного масла, 100 г сахара и ½ стакана уксуса.

Теперь варите аджику на небольшом огне в течение 60 минут. За 10 минут до готовности добавьте чеснок, предварительно, пропустив его через чеснокодавилку.

Стерилизуйте банки и готовую аджику разложите по ним, закупорьте крышками. Поместите банки с аджикой в ​​прохладное место.

Заготавливаем аджику на зиму: Клопотенко представил вкуснейший рецептКлопотенко поделился рецептом аджики на зиму (фото: klopotenko.com)

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Евгений Клопотенко
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