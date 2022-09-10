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Осіннє і затишне. Клопотенко представив рецепт приголомшливих тостів з балажанами

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Субота 10 вересня 2022 12:59
Осіннє і затишне. Клопотенко представив рецепт приголомшливих тостів з балажанами Клопотенко представив закуску з баклажанів (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Осінь - пора страв баклажанів. Приготувати приголомшливу закуску з овочів - не складе вам труднощів.

Рецепт тостів з баклажанами презентував відомий кухар і кулінар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • Тости з хліба
  • Петрушка
  • Балажани
  • Маслинове масло
  • Перець, сіль (за смаком).

Покроковий рецепт приготування

Підсушіть хліб. Баклажани тоненько наріжте і підсмажте. Потім поріжте баклажани і додайте туди петрушку, часник і порубайте все разом. Потім туди ж налийте оливкову олію, засипте італійські трави, сіль, перець і перемішайте ножем. Оливкова олія і спеції за бажанням.

"Потім баклажани викладаєте на тости, снідаєте і смачно запиваєте чаєм або кавою. Це щось осіннє, тепле і затишне. Як ніби ви з'єдналися емоційно з локальним і сезонним, і ваше життя стало через це більш справжнє і повне", - описав рецепт Клопотенко.

Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт американського шоколадного печива.

Також повідомлялося, як приготувати пишні сирники, "як в ресторані".

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Евгений Клопотенко
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