Осіннє і затишне. Клопотенко представив рецепт приголомшливих тостів з балажанами

Інгредієнти

Тости з хліба

Петрушка

Балажани

Маслинове масло

Перець, сіль (за смаком).

Покроковий рецепт приготування

Підсушіть хліб. Баклажани тоненько наріжте і підсмажте. Потім поріжте баклажани і додайте туди петрушку, часник і порубайте все разом. Потім туди ж налийте оливкову олію, засипте італійські трави, сіль, перець і перемішайте ножем. Оливкова олія і спеції за бажанням.

"Потім баклажани викладаєте на тости, снідаєте і смачно запиваєте чаєм або кавою. Це щось осіннє, тепле і затишне. Як ніби ви з'єдналися емоційно з локальним і сезонним, і ваше життя стало через це більш справжнє і повне", - описав рецепт Клопотенко.