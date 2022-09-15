Гарбузова каша в мультиварці: Клопотенко розкрив всі секрети смакоти
Гарбузова каша відмінно смакує восени, коли гарбузи вже достиглі і свіжі. Пропонуємо вам варіант в мультиварці з найправильнішою крупою - пшоняною.
Рецептом і секретами поділився Євген Клопотенко.
Складники:
- 250 г пшона
- 250 мл води
- 250 мл молока
- 500 г гарбуза
- 2 ст. л. сухої журавлини
- 2 ст. л. цукру
- 25 г вершкового масла (+ при подачі)
- дрібка солі
Покрокове приготування
Підготуйте всі інгредієнти для приготування гарбузової каші з пшоном. Вершкове масло дістаньте з холодильника, оскільки воно має бути кімнатної температури.
Візьміть 500 г гарбуза, очистьте від шкірки та заберіть насіння. Після цього наріжте середнім кубиком зі стороною 1,5 см. Складіть в чашу мультиварки.
Закип'ятіть чайник і промийте 250 г пшона кілька разів окропом. Це потрібно для того, щоб крупа не гірчила. Після цього потрібно промити холодною водою до її прозорості.
Чашу мультиварки змастіть 25 г вершкового масла по контуру. Це необхідно для того, щоб уникнути скипання молока.
У чашу мультиварки до гарбуза додайте промите пшоно та 2 ст. л. сухої журавлини.
Залийте у чашу мультиварки 250 мл води, 250 мл молока, додайте 2 ст. л. цукру та дрібку солі.
Включіть програму "Молочна каша" та готуйте 20 хвилин. До готової каші додайте вершкове масло до смаку.
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