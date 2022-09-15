Гарбузова каша в мультиварці: Клопотенко розкрив всі секрети смакоти

Гарбузова каша відмінно смакує восени, коли гарбузи вже достиглі і свіжі. Пропонуємо вам варіант в мультиварці з найправильнішою крупою - пшоняною.

Складники:

250 г пшона

250 мл води

250 мл молока

500 г гарбуза

2 ст. л. сухої журавлини

2 ст. л. цукру

25 г вершкового масла (+ при подачі)

дрібка солі

Покрокове приготування

Підготуйте всі інгредієнти для приготування гарбузової каші з пшоном. Вершкове масло дістаньте з холодильника, оскільки воно має бути кімнатної температури.

Візьміть 500 г гарбуза, очистьте від шкірки та заберіть насіння. Після цього наріжте середнім кубиком зі стороною 1,5 см. Складіть в чашу мультиварки.

Закип'ятіть чайник і промийте 250 г пшона кілька разів окропом. Це потрібно для того, щоб крупа не гірчила. Після цього потрібно промити холодною водою до її прозорості.

Чашу мультиварки змастіть 25 г вершкового масла по контуру. Це необхідно для того, щоб уникнути скипання молока.

У чашу мультиварки до гарбуза додайте промите пшоно та 2 ст. л. сухої журавлини.

Залийте у чашу мультиварки 250 мл води, 250 мл молока, додайте 2 ст. л. цукру та дрібку солі.

Включіть програму "Молочна каша" та готуйте 20 хвилин. До готової каші додайте вершкове масло до смаку.