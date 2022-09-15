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Гарбузова каша в мультиварці: Клопотенко розкрив всі секрети смакоти

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Четвер 15 вересня 2022 08:00
Гарбузова каша в мультиварці: Клопотенко розкрив всі секрети смакоти Колаж РБК-Україна: Гарбузова каша в мультиварці за рецептом Клопотенка
Автор: Світлана Мащенко

Гарбузова каша відмінно смакує восени, коли гарбузи вже достиглі і свіжі. Пропонуємо вам варіант в мультиварці з найправильнішою крупою - пшоняною.

Рецептом і секретами поділився Євген Клопотенко.

Складники:

  • 250 г пшона
  • 250 мл води
  • 250 мл молока
  • 500 г гарбуза
  • 2 ст. л. сухої журавлини
  • 2 ст. л. цукру
  • 25 г вершкового масла (+ при подачі)
  • дрібка солі

Покрокове приготування

Підготуйте всі інгредієнти для приготування гарбузової каші з пшоном. Вершкове масло дістаньте з холодильника, оскільки воно має бути кімнатної температури.

Візьміть 500 г гарбуза, очистьте від шкірки та заберіть насіння. Після цього наріжте середнім кубиком зі стороною 1,5 см. Складіть в чашу мультиварки.

Закип'ятіть чайник і промийте 250 г пшона кілька разів окропом. Це потрібно для того, щоб крупа не гірчила. Після цього потрібно промити холодною водою до її прозорості.

Гарбузова каша в мультиварці: Клопотенко розкрив всі секрети смакоти

Чашу мультиварки змастіть 25 г вершкового масла по контуру. Це необхідно для того, щоб уникнути скипання молока.

У чашу мультиварки до гарбуза додайте промите пшоно та 2 ст. л. сухої журавлини.

Залийте у чашу мультиварки 250 мл води, 250 мл молока, додайте 2 ст. л. цукру та дрібку солі.

Гарбузова каша в мультиварці: Клопотенко розкрив всі секрети смакоти

Включіть програму "Молочна каша" та готуйте 20 хвилин. До готової каші додайте вершкове масло до смаку.

Гарбузова каша в мультиварці: Клопотенко розкрив всі секрети смакоти

Раніше Євген Клопотенко розповів про те, як приготувати швидкі кабачкові оладки для вибухового смаку.

Також Клопотенко поділився секретом найсмачніших дерунів з м'ясом.

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