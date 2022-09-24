Заготовляємо аджику на зиму: Клопотенко представив найсмачніший рецепт

Немає нічого кращого, ніж відкрити взимку баночку аджики, приготовленої своїми руками. Зробити соус не складе вам труднощів. Ви можете брати томати різного кольору, головне, щоб вони були м'ясистими та з мінімумом насіння.

Для приготування 1,5 літрів аджики вам знадобляться

1,5 кг томатів

2 цибулі

3 моркви

2 солодких перця

3 кислі яблука

3-4 перцю чилі

2 головки часнику

½ склянки соняшникової олії

½ склянки оцту 9%

100 г цукру

1,5 ст. л. солі

Покроковий рецепт приготування

Візьміть всі овочі: 1,5 кг томатів, 2 цибулі, 3 моркви, 2 солодких перцю, 3 кислих яблука, 3-4 перцю чилі та 2 головки часнику. Помийте, очистіть та наріжте такими шматочками, якими зручно пропускати через м'ясорубку з дрібною насадкою.

Томати, яблука, солодкий перець та перець чилі важливо прокрутити через м'ясорубку.

Перелийте подрібнені овочі в каструлю, де варите аджику, і додайте 1,5 ст. л. солі, ½ склянки соняшникової олії, 100 г цукру та ½ склянки оцту.

Тепер варіть аджику на маленькому вогні протягом 60 хвилин. За 10 хвилин до готовності додайте часник, попередньо, пропустивши його через часникочавилку.

Стерилізуйте банки й готову аджику розкладіть по них, закрийте кришками. Помістіть банки з аджикою у прохолодне місце.

Клопотенко поділився рецептом аджики на зиму (фото: klopotenko.com)