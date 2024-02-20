Заготовка для винегрета, чтобы приготовить его за минуту
Винегрет - это очень популярный салат, особенно зимой, когда нет вкусных свежих овощей. Для его приготовления можно подготовиться сделав заготовку.
Как именно это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарного блогера Дарью Дорошкевич в Instagram.
Секреты заготовки для винегрета
Запеченная свекла хранится в холодильнике дольше отварной. Поэтому кулинарка запекает свеклу для винегрета, а не отваривает ее.
В один судочек складываются нарезанная свекла, морковь, картофель и фасоль, а в другой - нарезанный огурец и лук. Перед подачей смешиваются овощи и заправляются растительным маслом.
Фасоль отварить один раз, но много, фасовать по пакетам и замораживать.
Если блюдо предполагает нарезку овощей, оно советует овощи запекать (или отваривать) целыми и в кожуре. Так у овоща более концентрированный вкус и лучшая текстура.
Запеченные, а затем нарезанные овощи по второму совету легко хранятся в холодильнике 5-6 дней. Поэтому можно подготовиться к выходным, а затем быстро готовить винегрет.
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