ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вкусная и ароматная запеканка из булгура с шампиньонами на ужин: простой рецепт

Четверг 15 февраля 2024 17:20
UA EN RU
Вкусная и ароматная запеканка из булгура с шампиньонами на ужин: простой рецепт Запеканка из булгура (скриншот: YouTube/dietologlana)
Автор: Анна Шиканова

Сытная и очень простая в приготовлении запеканка из булгура может стать отличным завтраком или ужином. Готовится она просто и продуктов для нее нужно совсем немного.

Как приготовить вкусную запеканку из булгура с шампиньонами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Сто пудов".

Что вам понадобится:

  • Булгур - 1 стакан
  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Грибы (шампиньоны) - 150 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сливочное масло
  • Твердый сыр - 100-150 г
  • Специи

Как готовить запеканку из булгура

Стакан булгура заливаем теплой водой, накрываем крышкой и оставляем набухнуть. Пока крупа настаивается, готовим начинку.

Лук очищаем и мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Грибы моем и режем так, как вам нравится. Обжариваем лук, морковь и грибы на сливочном масле 5-7 минут, пока лук не станет прозрачным.

Когда булгур впитал всю воду, добавляем овощи с грибами, соль, перец и любимые специи, можно добавить чайную ложку горчицы, а потом все тщательно перемешиваем. Взбиваем два яйца и соединяем их с крупой. Снова все хорошо перемешиваем.

Сыр натираем на терке. Берем одну большую форму или несколько маленьких, смазываем маслом и выкладываем полученную смесь. Сверху посыпаем тертым сыром.

Ставим формы в нагретую духовку и выпекаем запеканку до готовности.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить верещаку по-днепровски - настоящий хит украинской кухни.

А еще писали о том, как правильно готовить мясной хлебець, который называют "фальшивый заяц".

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Приготовление
NEWS
Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ задействовали запасную логистическую артерию
Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ задействовали запасную логистическую артерию