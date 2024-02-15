Вкусная и ароматная запеканка из булгура с шампиньонами на ужин: простой рецепт
Сытная и очень простая в приготовлении запеканка из булгура может стать отличным завтраком или ужином. Готовится она просто и продуктов для нее нужно совсем немного.
Как приготовить вкусную запеканку из булгура с шампиньонами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Сто пудов".
Что вам понадобится:
- Булгур - 1 стакан
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Грибы (шампиньоны) - 150 г
- Яйца - 2 шт.
- Сливочное масло
- Твердый сыр - 100-150 г
- Специи
Как готовить запеканку из булгура
Стакан булгура заливаем теплой водой, накрываем крышкой и оставляем набухнуть. Пока крупа настаивается, готовим начинку.
Лук очищаем и мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Грибы моем и режем так, как вам нравится. Обжариваем лук, морковь и грибы на сливочном масле 5-7 минут, пока лук не станет прозрачным.
Когда булгур впитал всю воду, добавляем овощи с грибами, соль, перец и любимые специи, можно добавить чайную ложку горчицы, а потом все тщательно перемешиваем. Взбиваем два яйца и соединяем их с крупой. Снова все хорошо перемешиваем.
Сыр натираем на терке. Берем одну большую форму или несколько маленьких, смазываем маслом и выкладываем полученную смесь. Сверху посыпаем тертым сыром.
Ставим формы в нагретую духовку и выпекаем запеканку до готовности.
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