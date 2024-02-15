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Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Четверг 15 февраля 2024 09:40
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Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину Пирожки с яйцом и зеленым луком (скриншот: YouTube/vsegdavkusno)
Автор: Ирина Костенко

Пирожки с луком и яйцом нравятся многим, особенно, если их еще в детстве делали бабушки. Приготовить их достаточно просто - нужно лишь найти понятный и проверенный временем рецепт.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт YouTube-канала "Моя Кулинария" рассказывает, как легче всего приготовить пирожки с яйцом и зеленым луком, чтобы порадовать себя и близких.

Что нужно для теста

Для того чтобы сделать тесто для вожделенных пирожков, вам понадобятся:

  • 250 мл воды
  • 9 гр дрожжей
  • 1 ст л сахара
  • 1 ч л соли
  • 450-480 гр муки
  • 60 мл масла (без запаха)

Тесто из этих ингредиентов получается мягким и нежным, а его объема хватает на 26 пирожков.

Приготовление теста

Замешивать тесто следует в миске или другой посуде, которая не является холодной.

Сначала нужно измельчить дрожжи и добавить к ним столовую ложку сахара, залив получившуюся смесь теплой водой.

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Сюда нужно добавить воду (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

После тщательного перемешивания в однородную смесь необходимо добавить соль и масло.

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Масло должно быть без запаха (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Следующий этап - постепенное добавление и размешивание муки (в зависимости от ее качества может потребоваться немного меньше, чем указано в рецепте).

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Сюда нужно добавить воду (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Далее нужно вымешивать тесто вручную в течение 5-7 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам, станет однородным и упругим (плотным).

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Вымешивание теста в миске (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

После этого следует завершить вымешивание на столе, при необходимости добавляя понемногу муки.

Готовое тесто нужно положить обратно в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на два часа (в этот период - когда тесто немного поднимется - его нужно вымешать еще раз и оставить достаивать в тепле).

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Такой вид у теста до того, как оно поднимется (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Рецепт начинки

Идеальная начинка для таких пирожков, по мнению автора рецепта, состоит из:

  • 8 вареных яиц
  • 2 пучков зеленого лука
  • 1/2 ст л сливочного масла
  • соли и перца (по вкусу)

Приготовление начинки

Яйца для начинки нужно отварить и нарезать мелкими кубиками.

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Нарезка яиц для начинки (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Лук лучше порезать как можно мельче.

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Большие куски лука в пирожки лучше не класть (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

После этого нужно растопить на сковороде масло, добавить в него зеленый лук и обжарить на среднем огне в течение нескольких минут.

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Масло улучшит вкус лука (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Поджаренный лук нужно добавить к нарезанным яйцам, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Поджаренный лук добавляет вязкости (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Если вы все сделали правильно, начинка - готова.

Пирожки с луком и яйцом по рецепту наших бабушек: как готовить вкуснятину

Готовая начинка для пирожков (скриншот: youtube.com/@user-hw9ol5zh3v)

Как выпекать пирожки

Для смазки пирожков перед выпеканием нужно подготовить "смесь" из одного куриного яйца и столовой ложки молока.

Выпекать пирожки нужно:

  • в духовке
  • при температуре 210 градусов по Цельсию
  • в течение 17-20 минут

Напомним, ранее мы рассказывали, как просто и быстро приготовить вкусные пирожки с мясом на сковороде.

Читайте также, как приготовить те самые пирожки с повидлом из нашего детства.

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