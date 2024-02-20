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Заготовка для вінегрету, щоб приготувати його за хвилину

Вівторок 20 лютого 2024 08:30
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Заготовка для вінегрету, щоб приготувати його за хвилину Фото: 5 порад для заготовки для вінегрету (delo.vkusa)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дарія Дорошкевич

Вінегрет - це дуже популярний салат, особливо взимку, коли немає смачних свіжих овочів. Для його приготування можна підготуватись, зробивши заготовку.

Як саме це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарну блогерку Дарину Дорошкевич в Instagram.

Секрети заготовки для вінегрету

Запечений буряк зберігається в холодильнику довше, ніж відварений. Тому кулінарка запікає буряк для вінегрету, а не відварює його.
В один судочок складаються нарізані буряк, моркву, картоплю та квасолю, а в інший - нарізаний огірок та цибулю. Перед подачею змішуються овочі та заправляються олією.

Квасолю відварити 1 раз, але багато, фасувати по пакетам та заморожувати.

Якщо страва передбачає нарізання овочів, вона радить овочі запікати (або відварювати) цілими і в шкірці. Так у овоча більш концентрований смак і краща текстура.

Запечені, а потім нарізані овочі за другою порадою, легко зберігаються в холодильнику 5-6 днів. Тому можна підготуватись на вихідних, а потім швидко готувати вінегрет.


Читайте також, як приготувати смачну та ароматну запіканку з булгуру і печериць.

Раніше ми писали про те, як приготувати пиріжки з цибулею та яйцем за бабусиним рецептом.

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