Заготовка для вінегрету, щоб приготувати його за хвилину
Вінегрет - це дуже популярний салат, особливо взимку, коли немає смачних свіжих овочів. Для його приготування можна підготуватись, зробивши заготовку.
Як саме це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінарну блогерку Дарину Дорошкевич в Instagram.
Секрети заготовки для вінегрету
Запечений буряк зберігається в холодильнику довше, ніж відварений. Тому кулінарка запікає буряк для вінегрету, а не відварює його.
В один судочок складаються нарізані буряк, моркву, картоплю та квасолю, а в інший - нарізаний огірок та цибулю. Перед подачею змішуються овочі та заправляються олією.
Квасолю відварити 1 раз, але багато, фасувати по пакетам та заморожувати.
Якщо страва передбачає нарізання овочів, вона радить овочі запікати (або відварювати) цілими і в шкірці. Так у овоча більш концентрований смак і краща текстура.
Запечені, а потім нарізані овочі за другою порадою, легко зберігаються в холодильнику 5-6 днів. Тому можна підготуватись на вихідних, а потім швидко готувати вінегрет.
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