Дракониди 2019: де і коли зорепад зможуть побачити українці

Зорепад у жовтні 2019 (Колаж РБК-Україна)

Жителі України зможуть насолодитися найбільшим осіннім зорепадом

Зорепад Дракониди радує око багатьох любителів астрономії щорічно в жовтні. В цьому році метеорний потік почав свій рух 5 жовтня та в ніч з 8 на 9 жовтня очікується найбільший пік зорепаду.

Експерти зазначають, що 9 жовтня метеорний потік буде самим щільним і якщо небо буде безхмарним, то на ньому можна буде розгледіти десятки яскравих спалахів. Також рекомендується пильно дивитися на небо і в ніч з 9 по 10 жовтня – потік почне сповільнюватися, але безліч яскравих спалахів будуть помітні. Найкращий час для спостережень – з 3 до 4 години ранку.

Зорепад Дракониди (Відео: YouTube/Jeremy Evans)

Свою незвичайну назву цей метеорний потік отримав завдяки тому, що він наближається до Землі з боку сузір'я Дракона. Від комети під назвою Джакобини Циннер, яка була відкрита більше ста років тому, відкололися дрібні шматочки, який можна побачити у вигляді метеоритного потоку щороку, коли ця комета пролітає біля Землі. Як стверджують фахівці, в 2019 році Джакобини Циннер пролітала неймовірно близько від нашої планети.

Щорічно активність потоку змінюється і в залежності від погодних умов, відстані комети від Землі – можна побачити від декількох десятків падаючих зірок до декількох сотень.

У період Драконид Місяць буде майже повним, що може зробити видимість складною. У ніч на 9 жовтня він піде за обрій, що дозволить милуватися зорепадом.