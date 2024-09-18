Женщины начали красить глаза почти 8 тысяч лет назад: археологи нашли доказательство

Археологи в Измире, Турция, нашли очень интересный предмет - старинную каменную подводку для глаз. Но больше всего ученых поразил возраст подводки - около 8 тысяч лет. То есть, женщины в арабских, средиземноморских и южноазиатских странах делали макияж много тысячелетий назад.

Что известно об этой находке археологов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Arkeonews .

Средство для нанесения макияжа на глаза было найдено во время раскопок Ешилова Гююка в Измире, Турция.

Каменная подводка для глаз, которой пользовались женщины 8200 лет назад, выглядит как кол длиной 10 сантиметров с заостренным концом. На кончике подводки ученые обнаружили остатки черной краски, которую использовали для макияжа глаз.

Исследователи предположили, что черное вещество на подводке - это оксид марганца, являвшийся основным компонентом косметического средства под названием кохль. Сейчас эта субстанция была отправлена на более детальный анализ.

Профессор Зафер Дерин из Университета Э, возглавлявший раскопки, заметил, что находка свидетельствует о том, что женщины Эгейского моря даже 8200 лет назад заботились о своей внешности.

Женщины 8000 лет назад наносили подводку с помощью такого карандаша (фото: Фото: DHA)

"Остроконечный каменный карандаш использовали, погружая его в сосуд, наполненный краской. Этот способ использования существует и поныне, в разных частях Анталии. Это не первый наш артефакт, свидетельствующий о том, что эгейские женщины придавали большое значение своей красоте. Мы также нашли сосуд, в который они складывали украшения", - рассказал профессор.

Все найденные артефакты свидетельствуют о том, что исторические поселения в районе Измира существовали еще 8500-6500 лет назад. И это средство для нанесения макияжа - является самым старым колом, когда-либо найденным.

Ученые выясняют, какую краску использовали женщины для нанесения на глаза подводки (Фото: DHA)

Следует отметить, что раскопки в районе Измира продолжаются много лет, с 2005. За эти годы были обнаружены некоторые важные следы эпохи неолита и много информации о ранних поселенцах в районе Измира у побережья Эгейского моря, об их окружении и культуре.

К примеру, ученым стало известно, что люди здесь жили в отдельных домах, с отдельными системами крыш, в отличие от Каталгоюка в средней Анталии, где дома стоят рядом друг с другом.